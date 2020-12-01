https://ria.ru/20201201/luna-1586953724.html

Китайцы переселяются на Луну. Как будет выглядеть первый внеземной город

Китайцы переселяются на Луну. Как будет выглядеть первый внеземной город

Вчера посадочный модуль китайского зонда "Чанъэ-5" успешно отделился от орбитального модуля и приступил к посадке на Луну. Он должен собрать и доставить на... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T08:00

2020-12-01T08:00

2020-12-01T08:06

риа наука

луна

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

европейское космическое агентство

роскосмос

наса

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Вчера посадочный модуль китайского зонда "Чанъэ-5" успешно отделился от орбитального модуля и приступил к посадке на Луну. Он должен собрать и доставить на Землю образцы лунного грунта. Это очередной этап амбициозной программы, конечная цель которой — постоянная база на спутнике. "Роскосмос" и НАСА тоже планируют "лунные города". О том, каким будет первое человеческое поселение за пределами нашей планеты, — в материале РИА Новости.Уйти, чтобы вернутьсяПоследний раз люди высаживались на Луне 48 лет назад. Тогда, 14 декабря 1972 года, американский астронавт Юджин Сернан после прогулки по лунной поверхности сказал: "Мы уходим так же, как и пришли, и с божьей помощью вернемся".В последние пару лет сразу несколько стран заявили о готовности возобновить лунные программы. Луна привлекает по нескольким причинам. Во-первых, как форпост для полетов на другие планеты Солнечной системы — стартовать с нее проще, чем с Земли. Во-вторых, как источник полезных ископаемых — прежде всего гелия-3: его можно использовать для производства термоядерного топлива. В-третьих, на обратной стороне Луны ученые планируют разместить защищенный от земных помех радиотелескоп. И с его помощью обнаружить космический микроволновый фон, по которому надеются восстановить события "темных веков" Вселенной — первых нескольких сотен миллионов лет после Большого взрыва.И последнее, пожалуй, самое важное, — база на Луне должна стать опытным полигоном для испытания технологий переселения человечества на другие планеты. Поэтому в ближайшие годы мы неизбежно станем свидетелями активного освоения спутника Земли. Но посылать туда каждый раз тяжелые ракеты слишком дорого. Сегодня ни одно космическое агентство не собирается финансировать отправки экипажей, как в программе "Аполлон". Все склоняются к созданию постоянных баз — сначала на орбите Луны, а затем и на ее поверхности. Но это непростая задача.Зона повышенной конкуренцииПервая проблема связана с тем, что все участники "лунной гонки" нацелены на одни и те же локации и ресурсы. Из-за этого дискуссии пока ведут в основном не о научной, а о юридической и коммерческой сторонах вопроса. Так, во всех лунных проектах место постоянной базы определено в районе Южного полюса Луны. Хотя чисто технически челночные полеты на орбитальную станцию и обратно проще производить из экваториальной зоны.Но именно в южной полярной области сосредоточены так называемые холодные ловушки — постоянно затененные области, где есть лед, необходимый для получения воды. К тому же здесь никогда не бывает темноты, так что можно непрерывно подзаряжать солнечные батареи. На остальной поверхности Луны по две недели длится ночь. Несмотря на Договор о принципах деятельности государств по исследованию космического пространства 1967 года, или, как его чаще называют, Договор о космосе, использование космических ресурсов международным правом не регламентировано. Существует, правда, Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, принятое резолюцией Генассамблеи ООН в декабре 1979 года, но его не ратифицировала ни одна страна с собственной лунной программой. Более того, 6 апреля 2020 года президент США Дональд Трамп подписал указ, одобряющий коммерческое освоение Соединенными Штатами ресурсов на Луне и планетах Солнечной системы. И это только усиливает напряженность. Вода — "нефть космоса"Место лунной базы зависит прежде всего от размещения потенциальных источников воды, которая необходима для всех операций по обеспечению жизнедеятельности человека на Луне — для общих нужд, питья и выращивания пищи, получения кислорода для дыхания и водорода для топлива ракет.Долгое время Луну считали абсолютно безводной. Это мнение укрепилось после того, как ученые исследовали образцы, доставленные на Землю астронавтами миссии "Аполлон".Но в 2018 году появились доказательства того, что на дне кратеров имеются значительные запасы водного льда. Это дало второе дыхание лунным программам. Разработчики проектов поселений предполагают: на краю кратеров можно закрепить зеркала и направить в затененные участки солнечный свет. Нагретый лед превратится в пар, который пойдет по трубопроводу на электролизную установку, где его расщепят на водород и кислород. Еще один вариант добычи воды в кратерах — с помощью землеройного комбайна, оборудованного нагревательным аппаратом для выпаривания льда.По оценкам специалистов, в ловушках в районе Южного полюса — до десяти миллиардов тонн льда. Для сравнения: чтобы обеспечить водой и кислородом базу, где живет четыре человека, потребуется несколько десятков тонн воды в год.Кроме крупных затененных участков, ученые выявили множество мелких холодных ловушек, до сантиметра в диаметре, большинство — в приполярных областях. Основываясь на данных, полученных с орбитального аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter НАСА, исследователи подсчитали: суммарно до сорока тысяч квадратных километров лунной поверхности могут быть покрыты водяным льдом.А совсем недавно инфракрасный телескоп стратосферной обсерватории SOFIA обнаружил и на освещенных участках признаки молекулярной воды. По мнению ученых, ее зафиксированная спектральная сигнатура указывает на наличие льда, заполняющего пустоты между зернами минералов в лунном грунте. Если открытие подтвердится, список мест для строительства базы существенно расширится.Кислород из реголитаВ состав лунного грунта — реголита — входит железо и другие элементы: кремний, алюминий, марганец и кальций. Все это, по мнению ученых, потенциально доступно для добычи, равно как и кислород, которого в реголите 43 процента. А соединив кислород с взятым из других источников или доставленным с Земли водородом, можно получить воду.Однако для того, чтобы извлекать кислород из оксидов и силикатов требуется очень много энергии. Ученые предлагают использовать гигантские зеркала, фокусирующие солнечный свет на оболочке небольшого реактора. Чтобы лунная пыль разлагалась, температуру в нем нужно довести до 900 градусов Цельсия. Кроме того, для реакции отделения кислорода необходимы катализаторы — водород и углерод, заранее привезенные с Земли. И даже при всех этих условиях установке потребуются годы, чтобы наработать водное топливо для отправки всего лишь одного аппарата размером с "Аполлон" на лунную орбиту.Несмотря на все сложности, Европейское космическое агентство (ESA) уже выделило средства на финансирование проекта добычи кислорода из реголита. Реализацией займется британская компания Metalysis. Специалисты компании вместе с учеными из Университета Глазго заявили, что в ходе эксперимента на Земле извлекли 96 процентов кислорода из искусственного лунного грунта, превратив остальное в полезные металлические порошки.Обустройство жизненной средыУ Луны в отличие от Земли нет атмосферы и магнитного поля, поэтому сооружения лунной базы должны защищать обитателей от космических лучей, солнечной радиации и потока метеоритов.Первый вариант — засыпать возведенные укрытия многометровым слоем лунного грунта. Второй — разместить базу в скалах, каньоне или пещере. В качестве такого естественного укрытия ученые в свое время предложили лавовый туннель под холмами Мариуса в центральной части Океана Бурь. Стены же планируют возводить методом 3D-печати путем спекания частиц реголита.Недавно американские ученые из Аризонского университета опубликовали проект строительства лунной базы из блоков, получаемых при плавлении реголита с помощью фокусирующегося солнечного отражателя. Собранный авторами экспериментальный аппарат площадью десять квадратных метров за десять секунд прожег отверстие в стальной пластине толщиной шесть миллиметров. Исследователи подсчитали: за три года с помощью такого устройства роботизированная линия произведет реголитовые блоки, которых хватит для возведения базы общей площадью две тысячи квадратных метров.А позже отражатель они предлагают использовать для освещения жилых помещений и оранжереи, где можно высадить зелень, капусту и картошку. Как часть закрытой экосистемы растения будут перерабатывать органические отходы и превращать углекислый газ в кислород для дыхания.Космонавты на Международной космической станции уже едят выращенную на борту методом гидропоники листовую зелень. По оценкам ученых, "космический" салат по качеству и набору полезных компонентов не уступает земному.

луна

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луна, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, европейское космическое агентство, роскосмос, наса