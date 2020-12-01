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https://ria.ru/20201201/lipa-1587133811.html
Дуа Липа собрала рекордное число зрителей на платное онлайн-шоу
Дуа Липа собрала рекордное число зрителей на платное онлайн-шоу
Онлайн-концерт Дуа Липы "Studio 2054" посмотрели более пяти миллионов человек во всем мире, сообщила сама певица в своем аккаунте в твиттере. Это новый рекорд... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T18:54
2020-12-01T18:54
шоу-бизнес
культура
дуа липа
музыка
новости культуры
кайли миноуг
элтон джон
китай
индия
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Онлайн-концерт Дуа Липы "Studio 2054" посмотрели более пяти миллионов человек во всем мире, сообщила сама певица в своем аккаунте в твиттере. Это новый рекорд для платного шоу. По данным NME, точное количество зрителей еще предстоит определить, но уже известно, что из Китая зашло 1,9 миллиона уникальных пользователей, а из Индии 95 тысяч. Через платформы по продаже билетов было продано 263 264 штук. В концерте приняли участие Майли Сайрус, Элтон Джон, Кайли Миноуг и другие звезды.Посмотреть шоу, онлайн-трансляция которого велась в пятницу, 27 ноября, можно до 6 декабря включительно, заплатив семь с половиной долларов. Онлайн-концерт BTS в июне собрал около 756 тысяч зрителей в Сети.
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шоу-бизнес, дуа липа, музыка, новости культуры, кайли миноуг, элтон джон, китай, индия

Дуа Липа собрала рекордное число зрителей на платное онлайн-шоу

18:54 01.12.2020
 
© AP Photo / Invision/Joel C RyanБританская певица косовского происхождения Дуа Липа
Британская певица косовского происхождения Дуа Липа - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Онлайн-концерт Дуа Липы "Studio 2054" посмотрели более пяти миллионов человек во всем мире, сообщила сама певица в своем аккаунте в твиттере. Это новый рекорд для платного шоу.
По данным NME, точное количество зрителей еще предстоит определить, но уже известно, что из Китая зашло 1,9 миллиона уникальных пользователей, а из Индии 95 тысяч. Через платформы по продаже билетов было продано 263 264 штук.
В концерте приняли участие Майли Сайрус, Элтон Джон, Кайли Миноуг и другие звезды.
Посмотреть шоу, онлайн-трансляция которого велась в пятницу, 27 ноября, можно до 6 декабря включительно, заплатив семь с половиной долларов.
Онлайн-концерт BTS в июне собрал около 756 тысяч зрителей в Сети.
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