Дуа Липа собрала рекордное число зрителей на платное онлайн-шоу
© AP Photo / Invision/Joel C RyanБританская певица косовского происхождения Дуа Липа
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Онлайн-концерт Дуа Липы "Studio 2054" посмотрели более пяти миллионов человек во всем мире, сообщила сама певица в своем аккаунте в твиттере. Это новый рекорд для платного шоу.
I am BEYOND excited to let you know that Studio 2054 had over 5 MILLION viewers globally on Friday night !!! - thank you so much to everyone for tuning in!! 🌕✨🚀I’m also so happy to announce that we’ve kept the show available to watch until Sunday ‼️‼️‼️https://t.co/GeQCKcWavN pic.twitter.com/3nF6klFMmU— DUA LIPA (@DUALIPA) November 30, 2020
По данным NME, точное количество зрителей еще предстоит определить, но уже известно, что из Китая зашло 1,9 миллиона уникальных пользователей, а из Индии 95 тысяч. Через платформы по продаже билетов было продано 263 264 штук.
В концерте приняли участие Майли Сайрус, Элтон Джон, Кайли Миноуг и другие звезды.
Посмотреть шоу, онлайн-трансляция которого велась в пятницу, 27 ноября, можно до 6 декабря включительно, заплатив семь с половиной долларов.
Онлайн-концерт BTS в июне собрал около 756 тысяч зрителей в Сети.