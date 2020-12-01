https://ria.ru/20201201/lekarstva-1587157363.html

Мурашко заявил о дефиците некоторых лекарств для больных COVID-19

Мурашко заявил о дефиците некоторых лекарств для больных COVID-19

В России остается дефицит некоторых лекарств для больных с коронавирусом, обсуждается возможность поставки из-за рубежа, заявил министр здравоохранения РФ... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T14:25

2020-12-01T14:25

2020-12-01T14:48

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В России остается дефицит некоторых лекарств для больных с коронавирусом, обсуждается возможность поставки из-за рубежа, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.В ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом Мурашко отметил, что по ряду лекарств объем поставок был увеличен."Но по-прежнему в ряде регионов остается проблема по объему поставки "Фавипиравир". Увеличены объемы поставки противосвертывающих препаратов. Но по-прежнему мы видим, что дефицит для сети сохраняется, и поэтому с Минпромторгом мы отрабатываем дополнительные поставки из-за рубежа", - сказал глава Минздрава.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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