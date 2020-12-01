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Мурашко заявил о дефиците некоторых лекарств для больных COVID-19
Мурашко заявил о дефиците некоторых лекарств для больных COVID-19
В России остается дефицит некоторых лекарств для больных с коронавирусом, обсуждается возможность поставки из-за рубежа, заявил министр здравоохранения РФ... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T14:25
2020-12-01T14:25
2020-12-01T14:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В России остается дефицит некоторых лекарств для больных с коронавирусом, обсуждается возможность поставки из-за рубежа, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.В ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом Мурашко отметил, что по ряду лекарств объем поставок был увеличен."Но по-прежнему в ряде регионов остается проблема по объему поставки "Фавипиравир". Увеличены объемы поставки противосвертывающих препаратов. Но по-прежнему мы видим, что дефицит для сети сохраняется, и поэтому с Минпромторгом мы отрабатываем дополнительные поставки из-за рубежа", - сказал глава Минздрава.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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