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Мишустин поручил продлить выделение бесплатных лекарств больным COVID-19
Мишустин поручил продлить выделение бесплатных лекарств больным COVID-19
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил продлить выделение бесплатных лекарств для больных с коронавирусом и подготовить соответствующий проект распоряжения. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T14:20
2020-12-01T14:20
2020-12-01T14:28
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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коронавирусы
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михаил мишустин
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил продлить выделение бесплатных лекарств для больных с коронавирусом и подготовить соответствующий проект распоряжения."Обеспечение пациентов бесплатными лекарствами должно быть продолжено. И я прошу министерство здравоохранения подготовить и внести в правительство проект распоряжения о выделении средств на лекарственное обеспечение", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.По словам Мишустина, чтобы "снизить нагрузку на лечебную сеть, надо грамотно организовать оказание медицинской помощи пациентам с коронавирусом, которые лечатся на дому"."Уже есть положительная динамика в тех регионах, которые первыми стали бесплатно обеспечивать таких пациентов необходимыми лекарствами. Из тех пяти миллиардов рублей, которые мы выделили субъектам Российской Федерации на лекарства, около 70% уже законтрактованы", - сказал премьер.Он подчеркнул, что регионам необходимо ускорить эту работу.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
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