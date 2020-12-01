https://ria.ru/20201201/lekarstva-1587155336.html

Мишустин поручил продлить выделение бесплатных лекарств больным COVID-19

Мишустин поручил продлить выделение бесплатных лекарств больным COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил продлить выделение бесплатных лекарств для больных с коронавирусом и подготовить соответствующий проект распоряжения. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T14:20

2020-12-01T14:20

2020-12-01T14:28

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил продлить выделение бесплатных лекарств для больных с коронавирусом и подготовить соответствующий проект распоряжения."Обеспечение пациентов бесплатными лекарствами должно быть продолжено. И я прошу министерство здравоохранения подготовить и внести в правительство проект распоряжения о выделении средств на лекарственное обеспечение", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.По словам Мишустина, чтобы "снизить нагрузку на лечебную сеть, надо грамотно организовать оказание медицинской помощи пациентам с коронавирусом, которые лечатся на дому"."Уже есть положительная динамика в тех регионах, которые первыми стали бесплатно обеспечивать таких пациентов необходимыми лекарствами. Из тех пяти миллиардов рублей, которые мы выделили субъектам Российской Федерации на лекарства, около 70% уже законтрактованы", - сказал премьер.Он подчеркнул, что регионам необходимо ускорить эту работу.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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