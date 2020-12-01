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https://ria.ru/20201201/legkie-1587071696.html
Как легкие восстанавливаются после коронавируса?
Как легкие восстанавливаются после коронавируса?
Легкие человека самостоятельно регенерируются после перенесенного коронавируса. Как ускорить этот процесс, рассказал в интервью радио Sputnik пульмонолог... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T02:12
2020-12-01T02:12
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александр карабиненко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Легкие человека самостоятельно регенерируются после перенесенного коронавируса. Как ускорить этот процесс, рассказал в интервью радио Sputnik пульмонолог Александр Карабиненко.Перенесенная коронавирусная пневмония оставляет последствия, с которыми придется бороться некоторое время. В легких переболевшего человека еще сохраняется обширная зона фиброзных изменений, кашель и одышка могут наблюдаться достаточно долго, до полутора месяцев, отметил Александр Карабиненко. Но если не мешать организму, пройдет полный процесс восстановления легких, пояснил врач.По его словам, человек, который курит, не дает легким возможности восстановиться. В данном случае это не просто вредная привычка, а медленное самоубийство, уверен Карабиненко. "Если человек курит, то у него легкие никогда не восстановятся после тяжелой пневмонии или коронавируса. Курить после этого – это просто медленное самоубийство. Без этого сами легкие восстановятся. Этот процесс происходит у всех по-разному", – уточнил врач.В среднем восстановление легких идет от трех месяцев до года. Многое зависит от состояния иммунитета и физической формы человека. "Все эти болезни, связанные с коронавирусом и другими инфекционными заболеваниями органов дыхания, говорят о слабости защитных сил. На первом месте иммунитет, потом физические кондиции человека. Человек, который занимается спортом, который следит за своим здоровьем, даже если заболевает, то болеет не так сильно, как тот, кто за собой не следил", – заключил Карабиненко.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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александр карабиненко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, медицина, общество

Как легкие восстанавливаются после коронавируса?

02:12 01.12.2020
 
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Антон Вергун
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Легкие человека самостоятельно регенерируются после перенесенного коронавируса. Как ускорить этот процесс, рассказал в интервью радио Sputnik пульмонолог Александр Карабиненко.
Перенесенная коронавирусная пневмония оставляет последствия, с которыми придется бороться некоторое время. В легких переболевшего человека еще сохраняется обширная зона фиброзных изменений, кашель и одышка могут наблюдаться достаточно долго, до полутора месяцев, отметил Александр Карабиненко. Но если не мешать организму, пройдет полный процесс восстановления легких, пояснил врач.
"Есть процесс регенерации в нашем организме, когда одни клетки отмирают, а другие рождаются, при этом восстанавливается и структура легких, но в некоторых случаях это происходит не полностью, так бывает, если человек сам себя губит", – сказал пульмонолог.
По его словам, человек, который курит, не дает легким возможности восстановиться. В данном случае это не просто вредная привычка, а медленное самоубийство, уверен Карабиненко.
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"Если человек курит, то у него легкие никогда не восстановятся после тяжелой пневмонии или коронавируса. Курить после этого – это просто медленное самоубийство. Без этого сами легкие восстановятся. Этот процесс происходит у всех по-разному", – уточнил врач.
В среднем восстановление легких идет от трех месяцев до года. Многое зависит от состояния иммунитета и физической формы человека.
"Все эти болезни, связанные с коронавирусом и другими инфекционными заболеваниями органов дыхания, говорят о слабости защитных сил. На первом месте иммунитет, потом физические кондиции человека. Человек, который занимается спортом, который следит за своим здоровьем, даже если заболевает, то болеет не так сильно, как тот, кто за собой не следил", – заключил Карабиненко.
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