https://ria.ru/20201201/legkie-1587071696.html

Как легкие восстанавливаются после коронавируса?

Как легкие восстанавливаются после коронавируса?

Легкие человека самостоятельно регенерируются после перенесенного коронавируса. Как ускорить этот процесс, рассказал в интервью радио Sputnik пульмонолог... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T02:12

2020-12-01T02:12

2020-12-01T02:12

распространение нового коронавируса

александр карабиненко

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье

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общество

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Легкие человека самостоятельно регенерируются после перенесенного коронавируса. Как ускорить этот процесс, рассказал в интервью радио Sputnik пульмонолог Александр Карабиненко.Перенесенная коронавирусная пневмония оставляет последствия, с которыми придется бороться некоторое время. В легких переболевшего человека еще сохраняется обширная зона фиброзных изменений, кашель и одышка могут наблюдаться достаточно долго, до полутора месяцев, отметил Александр Карабиненко. Но если не мешать организму, пройдет полный процесс восстановления легких, пояснил врач.По его словам, человек, который курит, не дает легким возможности восстановиться. В данном случае это не просто вредная привычка, а медленное самоубийство, уверен Карабиненко. "Если человек курит, то у него легкие никогда не восстановятся после тяжелой пневмонии или коронавируса. Курить после этого – это просто медленное самоубийство. Без этого сами легкие восстановятся. Этот процесс происходит у всех по-разному", – уточнил врач.В среднем восстановление легких идет от трех месяцев до года. Многое зависит от состояния иммунитета и физической формы человека. "Все эти болезни, связанные с коронавирусом и другими инфекционными заболеваниями органов дыхания, говорят о слабости защитных сил. На первом месте иммунитет, потом физические кондиции человека. Человек, который занимается спортом, который следит за своим здоровьем, даже если заболевает, то болеет не так сильно, как тот, кто за собой не следил", – заключил Карабиненко.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201130/virusolog-1587003210.html

https://ria.ru/20201130/simptomy-1587010000.html

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александр карабиненко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, медицина, общество