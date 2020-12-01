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Жители Кировской области заметили уникальное природное явление
Жители Кировской области заметили уникальное природное явление
В Кировской области заметили редкое природное явление — блинчатый лед. Очевидцы поделились кадрами с берега реки Быстрица в тематической группе во "ВКонтакте". РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T19:13
2020-12-01T19:13
2020-12-01T19:15
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В Кировской области заметили редкое природное явление — блинчатый лед. Очевидцы поделились кадрами с берега реки Быстрица в тематической группе во "ВКонтакте".Одна из пользовательниц также опубликовала фотографию с похожими льдинами из другого места. Согласно подписи, снимок был сделан в городе Белая Холуница, который также находится в Кировской области.Как отмечает телеканал "Звезда", обративший внимание на публикации, ледяные "блины" образуются в результате попадания снега на поверхность водоема при температуре воздуха около нуля.
https://ria.ru/20201127/aviatsiya-1586544792.html
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