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Жители Кировской области заметили уникальное природное явление

Жители Кировской области заметили уникальное природное явление

В Кировской области заметили редкое природное явление — блинчатый лед. Очевидцы поделились кадрами с берега реки Быстрица в тематической группе во "ВКонтакте". РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T19:13

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россия

кировская область

природа

зима (время года)

общество

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В Кировской области заметили редкое природное явление — блинчатый лед. Очевидцы поделились кадрами с берега реки Быстрица в тематической группе во "ВКонтакте".Одна из пользовательниц также опубликовала фотографию с похожими льдинами из другого места. Согласно подписи, снимок был сделан в городе Белая Холуница, который также находится в Кировской области.Как отмечает телеканал "Звезда", обративший внимание на публикации, ледяные "блины" образуются в результате попадания снега на поверхность водоема при температуре воздуха около нуля.

https://ria.ru/20201127/aviatsiya-1586544792.html

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кировская область

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россия, кировская область, природа, зима (время года), общество