Кузнецова напомнила о важности вопросов усыновления детей с ВИЧ
© РИА Новости / Нина ЗотинаУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой может предложить министерству просвещения РФ включить модуль о ВИЧ-инфицированных детях в программы школ приемных родителей в регионах.
"Мы можем предложить министерству просвещения РФ использовать имеющиеся наработки и включить модуль о ВИЧ-инфицированных детях в программы школ приемных родителей в регионах. Важно, чтобы потенциальные приемные родители владели этой информацией", – сказала Кузнецова, которую цитирует пресс-служба.
По информации омбудсмена, за весь период наблюдения в России от ВИЧ-инфицированных матерей родились более 200 тысяч детей. По данным на 1 января 2020 года, в России зарегистрировано более 10 тысяч детей с ВИЧ, треть из них проживают в пяти регионах: Свердловской (1014 детей), Иркутской (672 ребенка), Кемеровской (664), Самарской (626) и Московской (593) областях. При этом дети с ВИЧ сталкиваются с определенными препятствиями.
"Мама приемного сына рассказала Анне Кузнецовой о том, что ее ребенок учится в образовательной организации. После того, как там случайно стало известно о диагнозе юноши, ему отказали в возможности прохождения производственной практики. В похожих ситуациях ВИЧ-положительные дети порой оказываются при обучении по различным специальностям. Детский омбудсмен сообщила, что направит в прокуратуру обращение с просьбой проверить законность действий руководства конкретного учреждения, а также обратится в Генеральную прокуратуру РФ для получения разъяснений о правомерности действий", - говорится в сообщении.
Кроме того, Кузнецова считает необходимым включить в систему подготовки педагогов информацию о ВИЧ, чтобы они были осведомлены в этой теме. Уточняется, что в ходе встречи с семьями, воспитывающими детей с ВИЧ, уполномоченный обсудила вопросы о необходимости раскрытия диагноза детей при получении льгот, несмотря на вступление в силу закона, который позволяет ведомствам получать необходимую информацию, сохраняя в тайне диагноз ребенка.
"Дети с ВИЧ приравнены по статусу к детям-инвалидам. Но положенных им льгот приходится добиваться. Это неправильно", – подчеркнула омбудсмен.
Всемирный день борьбы со СПИДом (World AIDS Day) отмечается во всем мире 1 декабря.