Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201201/kuznetsova-1587194123.html
Кузнецова напомнила о важности вопросов усыновления детей с ВИЧ
Кузнецова напомнила о важности вопросов усыновления детей с ВИЧ
Аппарат уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой может предложить министерству просвещения РФ включить модуль о ВИЧ-инфицированных детях в... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T16:52
2020-12-01T16:52
анна кузнецова
самарское
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564643356_0:199:2480:1594_1400x0_80_0_0_a332e3b5ff61ccef741a6d0dd0f497e2.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой может предложить министерству просвещения РФ включить модуль о ВИЧ-инфицированных детях в программы школ приемных родителей в регионах.По информации омбудсмена, за весь период наблюдения в России от ВИЧ-инфицированных матерей родились более 200 тысяч детей. По данным на 1 января 2020 года, в России зарегистрировано более 10 тысяч детей с ВИЧ, треть из них проживают в пяти регионах: Свердловской (1014 детей), Иркутской (672 ребенка), Кемеровской (664), Самарской (626) и Московской (593) областях. При этом дети с ВИЧ сталкиваются с определенными препятствиями."Мама приемного сына рассказала Анне Кузнецовой о том, что ее ребенок учится в образовательной организации. После того, как там случайно стало известно о диагнозе юноши, ему отказали в возможности прохождения производственной практики. В похожих ситуациях ВИЧ-положительные дети порой оказываются при обучении по различным специальностям. Детский омбудсмен сообщила, что направит в прокуратуру обращение с просьбой проверить законность действий руководства конкретного учреждения, а также обратится в Генеральную прокуратуру РФ для получения разъяснений о правомерности действий", - говорится в сообщении.Кроме того, Кузнецова считает необходимым включить в систему подготовки педагогов информацию о ВИЧ, чтобы они были осведомлены в этой теме. Уточняется, что в ходе встречи с семьями, воспитывающими детей с ВИЧ, уполномоченный обсудила вопросы о необходимости раскрытия диагноза детей при получении льгот, несмотря на вступление в силу закона, который позволяет ведомствам получать необходимую информацию, сохраняя в тайне диагноз ребенка.Всемирный день борьбы со СПИДом (World AIDS Day) отмечается во всем мире 1 декабря.
https://ria.ru/20201201/temp-1587173877.html
самарское
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564643356_46:0:2435:1792_1400x0_80_0_0_2b4cb70da061c001f8879ce9fd153419.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анна кузнецова, самарское, общество

Кузнецова напомнила о важности вопросов усыновления детей с ВИЧ

16:52 01.12.2020
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой может предложить министерству просвещения РФ включить модуль о ВИЧ-инфицированных детях в программы школ приемных родителей в регионах.
"Мы можем предложить министерству просвещения РФ использовать имеющиеся наработки и включить модуль о ВИЧ-инфицированных детях в программы школ приемных родителей в регионах. Важно, чтобы потенциальные приемные родители владели этой информацией", – сказала Кузнецова, которую цитирует пресс-служба.
По информации омбудсмена, за весь период наблюдения в России от ВИЧ-инфицированных матерей родились более 200 тысяч детей. По данным на 1 января 2020 года, в России зарегистрировано более 10 тысяч детей с ВИЧ, треть из них проживают в пяти регионах: Свердловской (1014 детей), Иркутской (672 ребенка), Кемеровской (664), Самарской (626) и Московской (593) областях. При этом дети с ВИЧ сталкиваются с определенными препятствиями.
"Мама приемного сына рассказала Анне Кузнецовой о том, что ее ребенок учится в образовательной организации. После того, как там случайно стало известно о диагнозе юноши, ему отказали в возможности прохождения производственной практики. В похожих ситуациях ВИЧ-положительные дети порой оказываются при обучении по различным специальностям. Детский омбудсмен сообщила, что направит в прокуратуру обращение с просьбой проверить законность действий руководства конкретного учреждения, а также обратится в Генеральную прокуратуру РФ для получения разъяснений о правомерности действий", - говорится в сообщении.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова и заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на торжественном открытии Научного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
Вчера, 15:31
Голикова заявила о замедлении темпов распространения ВИЧ в России
Кроме того, Кузнецова считает необходимым включить в систему подготовки педагогов информацию о ВИЧ, чтобы они были осведомлены в этой теме. Уточняется, что в ходе встречи с семьями, воспитывающими детей с ВИЧ, уполномоченный обсудила вопросы о необходимости раскрытия диагноза детей при получении льгот, несмотря на вступление в силу закона, который позволяет ведомствам получать необходимую информацию, сохраняя в тайне диагноз ребенка.
"Дети с ВИЧ приравнены по статусу к детям-инвалидам. Но положенных им льгот приходится добиваться. Это неправильно", – подчеркнула омбудсмен.
Всемирный день борьбы со СПИДом (World AIDS Day) отмечается во всем мире 1 декабря.
 
Анна КузнецоваСамарскоеОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:14Байден не намерен сразу отменять пошлины в 25% на продукцию из Китая
09:07Нарышкин рассказал, как удалось сохранить внешнюю разведку в 1991 году
09:07В Москве 6575 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:05Башкирские депутаты предложили запретить передвижные зоопарки
09:05Создание российского аппарата для наблюдения за Солнцем приостановили
08:49При пожаре в забитой мусором квартире в Петербурге погиб человек
08:47Мадуро уйдет в отставку, если оппозиция победит на парламентских выборах
08:44В мире выявили почти четыре миллиона случаев COVID-19 за неделю
08:42МВД перечислило шесть оснований для недопуска к экзамену на права
08:36Венгерские специалисты прибыли в Россию для изучения вакцины "Спутник V"
08:36Красноярская фабрика игрушек выпустила елочные шары в масках от COVID-19
08:35Водителю машины, ушедшей под лед в ХМАО, предъявили обвинение
08:27Постпред Украины при ООН поставил в один ряд нацистов и советских воинов
08:26"Вкусвилл" ответил на претензии Роскачества по сливочному маслу
08:19Роскачество обнаружило дрожжи и плесень в сливочном масле "Избенка"
08:04Рогозин опубликовал видео своих тренировок в стрельбе из пистолета
07:47Во Владивостоке управляющим компаниям выписали штрафы за неубранный снег
07:43Постпред Украины в ООН озвучил свою версию Второй мировой войны
07:43На предприятии в Красноярском крае, где разлилась нефть, нашли нарушения
07:29Трамп назвал фейком новости о расследовании по президентскому помилованию
Лента новостейМолния