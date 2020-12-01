https://ria.ru/20201201/kuznetsova-1587194123.html

Кузнецова напомнила о важности вопросов усыновления детей с ВИЧ

Кузнецова напомнила о важности вопросов усыновления детей с ВИЧ

Аппарат уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой может предложить министерству просвещения РФ включить модуль о ВИЧ-инфицированных детях в... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T16:52

2020-12-01T16:52

2020-12-01T16:52

анна кузнецова

самарское

общество

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой может предложить министерству просвещения РФ включить модуль о ВИЧ-инфицированных детях в программы школ приемных родителей в регионах.По информации омбудсмена, за весь период наблюдения в России от ВИЧ-инфицированных матерей родились более 200 тысяч детей. По данным на 1 января 2020 года, в России зарегистрировано более 10 тысяч детей с ВИЧ, треть из них проживают в пяти регионах: Свердловской (1014 детей), Иркутской (672 ребенка), Кемеровской (664), Самарской (626) и Московской (593) областях. При этом дети с ВИЧ сталкиваются с определенными препятствиями."Мама приемного сына рассказала Анне Кузнецовой о том, что ее ребенок учится в образовательной организации. После того, как там случайно стало известно о диагнозе юноши, ему отказали в возможности прохождения производственной практики. В похожих ситуациях ВИЧ-положительные дети порой оказываются при обучении по различным специальностям. Детский омбудсмен сообщила, что направит в прокуратуру обращение с просьбой проверить законность действий руководства конкретного учреждения, а также обратится в Генеральную прокуратуру РФ для получения разъяснений о правомерности действий", - говорится в сообщении.Кроме того, Кузнецова считает необходимым включить в систему подготовки педагогов информацию о ВИЧ, чтобы они были осведомлены в этой теме. Уточняется, что в ходе встречи с семьями, воспитывающими детей с ВИЧ, уполномоченный обсудила вопросы о необходимости раскрытия диагноза детей при получении льгот, несмотря на вступление в силу закона, который позволяет ведомствам получать необходимую информацию, сохраняя в тайне диагноз ребенка.Всемирный день борьбы со СПИДом (World AIDS Day) отмечается во всем мире 1 декабря.

https://ria.ru/20201201/temp-1587173877.html

самарское

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анна кузнецова, самарское, общество