Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201201/kurily-1587228744.html
Япония протестует против размещения на Курилах ракетной системы С-300
Япония протестует против размещения на Курилах ракетной системы С-300
Японское правительство выразило протест против начала боевого дежурства расчетов зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300В4 по противовоздушной обороне на островах РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T19:22
2020-12-01T19:22
россия
с-300в4
курильские острова
япония
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155917/89/1559178938_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_e426b7276ccb76e7faa05bac7706ee6f.jpg
ТОКИО, 1 дек - РИА Новости. Японское правительство выразило протест против начала боевого дежурства расчетов зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300В4 по противовоздушной обороне на островах Курильской гряды, сообщил японский телеканал NHK.Япония считает южные Курилы своими "северными территориями" и добивается их возвращения.Ранее во вторник пресс-служба Восточного военного округа сообщила о том, что расчеты с ЗРС С-300В4 заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне на островах Курильской гряды. Эта высокомобильная система противовоздушной обороны предназначена для прикрытия важных объектов от ударов баллистических и аэродинамических средств воздушного нападения.
https://ria.ru/20201102/kurily-1582669362.html
https://ria.ru/20201016/kurily-1580064348.html
россия
курильские острова
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155917/89/1559178938_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_484986bbdb434ded17fec065d1f2a31a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, с-300в4, курильские острова, япония, в мире

Япония протестует против размещения на Курилах ракетной системы С-300

19:22 01.12.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВиды России. Курильские острова
Виды России. Курильские острова - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТОКИО, 1 дек - РИА Новости. Японское правительство выразило протест против начала боевого дежурства расчетов зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300В4 по противовоздушной обороне на островах Курильской гряды, сообщил японский телеканал NHK.
Япония считает южные Курилы своими "северными территориями" и добивается их возвращения.
Побережье острова Итуруп - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
2 ноября, 15:30
"Островов нам не видать". Японцы оценили статью о новом "шансе" на Курилы

"Японское правительство заявило протест в связи усилением военных приготовлений российской стороны на северных территориях, повторив, что они неприемлемы и не соответствуют позиции Японии по северным территориям", - говорится в сообщении NHK.

Ранее во вторник пресс-служба Восточного военного округа сообщила о том, что расчеты с ЗРС С-300В4 заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне на островах Курильской гряды. Эта высокомобильная система противовоздушной обороны предназначена для прикрытия важных объектов от ударов баллистических и аэродинамических средств воздушного нападения.
Генпрокурор России Игорь Краснов во время визита на Курилы - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
16 октября, 10:03
МИД Японии выразил протест России из-за поездки генпрокурора на Курилы
 
РоссияС-300В4Курильские островаЯпонияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:14Байден не намерен сразу отменять пошлины в 25% на продукцию из Китая
09:07Нарышкин рассказал, как удалось сохранить внешнюю разведку в 1991 году
09:07В Москве 6575 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:05Башкирские депутаты предложили запретить передвижные зоопарки
09:05Создание российского аппарата для наблюдения за Солнцем приостановили
08:49При пожаре в забитой мусором квартире в Петербурге погиб человек
08:47Мадуро уйдет в отставку, если оппозиция победит на парламентских выборах
08:44В мире выявили почти четыре миллиона случаев COVID-19 за неделю
08:42МВД перечислило шесть оснований для недопуска к экзамену на права
08:36Венгерские специалисты прибыли в Россию для изучения вакцины "Спутник V"
08:36Красноярская фабрика игрушек выпустила елочные шары в масках от COVID-19
08:35Водителю машины, ушедшей под лед в ХМАО, предъявили обвинение
08:27Постпред Украины при ООН поставил в один ряд нацистов и советских воинов
08:26"Вкусвилл" ответил на претензии Роскачества по сливочному маслу
08:19Роскачество обнаружило дрожжи и плесень в сливочном масле "Избенка"
08:04Рогозин опубликовал видео своих тренировок в стрельбе из пистолета
07:47Во Владивостоке управляющим компаниям выписали штрафы за неубранный снег
07:43Постпред Украины в ООН озвучил свою версию Второй мировой войны
07:43На предприятии в Красноярском крае, где разлилась нефть, нашли нарушения
07:29Трамп назвал фейком новости о расследовании по президентскому помилованию
Лента новостейМолния