https://ria.ru/20201201/kurily-1587228744.html

Япония протестует против размещения на Курилах ракетной системы С-300

Япония протестует против размещения на Курилах ракетной системы С-300

Японское правительство выразило протест против начала боевого дежурства расчетов зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300В4 по противовоздушной обороне на островах РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T19:22

2020-12-01T19:22

2020-12-01T19:22

россия

с-300в4

курильские острова

япония

в мире

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ТОКИО, 1 дек - РИА Новости. Японское правительство выразило протест против начала боевого дежурства расчетов зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300В4 по противовоздушной обороне на островах Курильской гряды, сообщил японский телеканал NHK.Япония считает южные Курилы своими "северными территориями" и добивается их возвращения.Ранее во вторник пресс-служба Восточного военного округа сообщила о том, что расчеты с ЗРС С-300В4 заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне на островах Курильской гряды. Эта высокомобильная система противовоздушной обороны предназначена для прикрытия важных объектов от ударов баллистических и аэродинамических средств воздушного нападения.

https://ria.ru/20201102/kurily-1582669362.html

https://ria.ru/20201016/kurily-1580064348.html

россия

курильские острова

япония

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россия, с-300в4, курильские острова, япония, в мире