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На Курилах на боевое дежурство поставили ракетную систему С-300В4
На Курилах на боевое дежурство поставили ракетную систему С-300В4
Расчеты зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300В4 Восточного военного округа заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне на островах Курильской... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T04:29
2020-12-01T06:25
геннадий жидко
с-300в4
курильские острова
хабаровск
безопасность
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ХАБАРОВСК, 1 дек — РИА Новости. Расчеты зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300В4 Восточного военного округа заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне на островах Курильской гряды, заявили в пресс-службе ВВО.Отмечается, что готовность к этому лично проверил командующий войсками округа генерал-полковник Геннадий Жидко.В ВВО подчеркнули, что ЗРС С-300В4 — современная высокомобильная система ПВО. Она предназначена для прикрытия важных объектов от ударов баллистических и аэродинамических средств воздушного нападения.
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геннадий жидко, с-300в4, курильские острова, хабаровск, безопасность

На Курилах на боевое дежурство поставили ракетную систему С-300В4

04:29 01.12.2020 (обновлено: 06:25 01.12.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗенитно-ракетная система (ЗРС) С-300В4 во время тактических учений
Зенитно-ракетная система (ЗРС) С-300В4 во время тактических учений - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ХАБАРОВСК, 1 дек — РИА Новости. Расчеты зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300В4 Восточного военного округа заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне на островах Курильской гряды, заявили в пресс-службе ВВО.
Отмечается, что готовность к этому лично проверил командующий войсками округа генерал-полковник Геннадий Жидко.

"Он высоко оценил слаженность работы расчетов и дежурных сил в ходе проведенной тренировки по отработке действий при получении сигнала о нарушении воздушных границ Российской Федерации на Курилах", — говорится в сообщении.

В ВВО подчеркнули, что ЗРС С-300В4 — современная высокомобильная система ПВО. Она предназначена для прикрытия важных объектов от ударов баллистических и аэродинамических средств воздушного нападения.
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Геннадий ЖидкоС-300В4Курильские островаХабаровскБезопасность
 
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