https://ria.ru/20201201/kurily-1587078442.html
На Курилах на боевое дежурство поставили ракетную систему С-300В4
На Курилах на боевое дежурство поставили ракетную систему С-300В4
Расчеты зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300В4 Восточного военного округа заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне на островах Курильской... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T04:29
2020-12-01T04:29
2020-12-01T06:25
геннадий жидко
с-300в4
курильские острова
хабаровск
безопасность
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ХАБАРОВСК, 1 дек — РИА Новости. Расчеты зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300В4 Восточного военного округа заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне на островах Курильской гряды, заявили в пресс-службе ВВО.Отмечается, что готовность к этому лично проверил командующий войсками округа генерал-полковник Геннадий Жидко.В ВВО подчеркнули, что ЗРС С-300В4 — современная высокомобильная система ПВО. Она предназначена для прикрытия важных объектов от ударов баллистических и аэродинамических средств воздушного нападения.
https://ria.ru/20200926/dogovor-1577801185.html
курильские острова
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геннадий жидко, с-300в4, курильские острова, хабаровск, безопасность