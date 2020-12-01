https://ria.ru/20201201/kurily-1587078442.html

На Курилах на боевое дежурство поставили ракетную систему С-300В4

На Курилах на боевое дежурство поставили ракетную систему С-300В4

Расчеты зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300В4 Восточного военного округа заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне на островах Курильской... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T04:29

2020-12-01T04:29

2020-12-01T06:25

геннадий жидко

с-300в4

курильские острова

хабаровск

безопасность

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ХАБАРОВСК, 1 дек — РИА Новости. Расчеты зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300В4 Восточного военного округа заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне на островах Курильской гряды, заявили в пресс-службе ВВО.Отмечается, что готовность к этому лично проверил командующий войсками округа генерал-полковник Геннадий Жидко.В ВВО подчеркнули, что ЗРС С-300В4 — современная высокомобильная система ПВО. Она предназначена для прикрытия важных объектов от ударов баллистических и аэродинамических средств воздушного нападения.

https://ria.ru/20200926/dogovor-1577801185.html

курильские острова

хабаровск

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геннадий жидко, с-300в4, курильские острова, хабаровск, безопасность