https://ria.ru/20201201/kuban-1587199059.html

Власти Кубани планируют субсидировать авиаперелеты на курорты края

Власти Кубани планируют субсидировать авиаперелеты на курорты края

Власти Кубани рассматривают возможность выделить 200 миллионов рублей, чтобы просубсидировать авиаперелеты на курорты региона и помочь санаториям, имеющим... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T18:01

2020-12-01T18:01

2020-12-01T18:01

туризм

туризм

вениамин кондратьев

новости - туризм

геленджик

анапа

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 1 дек — РИА Новости. Власти Кубани рассматривают возможность выделить 200 миллионов рублей, чтобы просубсидировать авиаперелеты на курорты региона и помочь санаториям, имеющим программы реабилитации коронавирусных больных, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Глава региона написал в соцсети, что, несмотря на убытки, которые понесли курорты во время ограничительных мер, отрасль сумела сохранить предприятия и рабочие места. С начала года край принял уже 11 миллионов туристов."Со своей стороны мы предусмотрели серьезные меры поддержки — налоговые льготы, преференции, отсрочки платежей. Все они обязательно продолжат действовать и дальше. Отдельное внимание уделим развитию новых направлений и продуктам, которые будут востребованы среди гостей. Например, уже сейчас 47 санаториев предлагают программы восстановления и реабилитации после коронавируса", — отметил чиновник.Для таких предприятий он пообещал подготовить дополнительные меры поддержки. "Рассматриваем возможность предусмотреть в бюджете 200 миллионов рублей на субсидирование авиаперевозок, в том числе в Анапу и Геленджик в межсезонье", — написал Кондратьев.

https://ria.ru/20201130/udalenka-1586579202.html

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туризм, вениамин кондратьев, новости - туризм, геленджик, анапа, краснодарский край