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Во Франции 300-килограммового мужчину вытащили из дома подъемным краном
Во Франции 300-килограммового мужчину вытащили из дома подъемным краном
Спасатели задействовали строительный кран во время многочасовой операции по извлечению из квартиры мужчины, весящего 300 килограмм, в городе Перпиньян на юге... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T16:21
2020-12-01T16:21
жеральд дарманен
монпелье
франция
тулуза
в мире
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Спасатели задействовали строительный кран во время многочасовой операции по извлечению из квартиры мужчины, весящего 300 килограмм, в городе Перпиньян на юге Франции, сообщает местный телеканал France3 Occitanie.В конце октября сообщалось, что житель Перпиньяна с избыточным весом более года не может выбраться из своей квартиры, а его адвокат пожаловался министру внутренних дел Жеральду Дарманену. Мужчина по имени Ален ожидал помощи городских властей с июля 2019 года. Тогда он упал и сломал себе бедро, оказавшись заблокированным в своем жилище.В спасательной операции во вторник участвовали около 50 человек – полицейские, пожарные, медики и сотрудники мэрии. Ее проведение осложнялось узкой улочкой, на которой расположен дом Алена. Окно его квартиры пришлось расширять ценой частичного разрушения фасада. Жители дома были временно эвакуированы.Через четыре часа после начала операции Алена уложили в специальный контейнер, который с помощью крана был поднят на уровень окна. На земле контейнер сразу поместили в машину скорой помощи. Мужчину доставили в больницу города Монпелье.Ожидается, что после всестороннего медицинского осмотра и необходимого лечения Алена поместят в специализированный центр в Тулузе для людей, страдающих избыточным весом.
https://ria.ru/20201027/pokhudenie-1581693977.html
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жеральд дарманен, монпелье, франция, тулуза, в мире

Во Франции 300-килограммового мужчину вытащили из дома подъемным краном

16:21 01.12.2020
 
© AFP 2020 / Raymond RoigСпасатели задействовали строительный кран во время многочасовой операции по извлечению из квартиры мужчины, весящего 300 килограмм, в городе Перпиньян на юге Франции
Спасатели задействовали строительный кран во время многочасовой операции по извлечению из квартиры мужчины, весящего 300 килограмм, в городе Перпиньян на юге Франции - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© AFP 2020 / Raymond Roig
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Спасатели задействовали строительный кран во время многочасовой операции по извлечению из квартиры мужчины, весящего 300 килограмм, в городе Перпиньян на юге Франции, сообщает местный телеканал France3 Occitanie.
В конце октября сообщалось, что житель Перпиньяна с избыточным весом более года не может выбраться из своей квартиры, а его адвокат пожаловался министру внутренних дел Жеральду Дарманену. Мужчина по имени Ален ожидал помощи городских властей с июля 2019 года. Тогда он упал и сломал себе бедро, оказавшись заблокированным в своем жилище.
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В спасательной операции во вторник участвовали около 50 человек – полицейские, пожарные, медики и сотрудники мэрии. Ее проведение осложнялось узкой улочкой, на которой расположен дом Алена. Окно его квартиры пришлось расширять ценой частичного разрушения фасада. Жители дома были временно эвакуированы.
Через четыре часа после начала операции Алена уложили в специальный контейнер, который с помощью крана был поднят на уровень окна. На земле контейнер сразу поместили в машину скорой помощи. Мужчину доставили в больницу города Монпелье.
Ожидается, что после всестороннего медицинского осмотра и необходимого лечения Алена поместят в специализированный центр в Тулузе для людей, страдающих избыточным весом.
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