https://ria.ru/20201201/koyki-1587154971.html

В России свободны более 20 процентов коек для больных COVID-19

В России свободны более 20 процентов коек для больных COVID-19

Из 276 тысяч коек в России, развернутых для больных с новой коронавирусной инфекцией, свободны на сегодняшний день 21%, сообщил министр здравоохранения страны... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T14:18

2020-12-01T14:18

2020-12-01T14:31

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Из 276 тысяч коек в России, развернутых для больных с новой коронавирусной инфекцией, свободны на сегодняшний день 21%, сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко."Всего в настоящее время развернуто 276 тысяч коек по стране. Количество свободных коек составляет 21%", - сказал министр на заседании координационного совета по борьбе с заболеванием. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200515/1571520997.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество