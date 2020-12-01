https://ria.ru/20201201/koyki-1587154971.html
В России свободны более 20 процентов коек для больных COVID-19
В России свободны более 20 процентов коек для больных COVID-19
Из 276 тысяч коек в России, развернутых для больных с новой коронавирусной инфекцией, свободны на сегодняшний день 21%, сообщил министр здравоохранения страны... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T14:18
2020-12-01T14:18
2020-12-01T14:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586750326_0:173:3027:1876_1400x0_80_0_0_2873639a3903628dcd4f24c81a3c9a23.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Из 276 тысяч коек в России, развернутых для больных с новой коронавирусной инфекцией, свободны на сегодняшний день 21%, сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко."Всего в настоящее время развернуто 276 тысяч коек по стране. Количество свободных коек составляет 21%", - сказал министр на заседании координационного совета по борьбе с заболеванием. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20200515/1571520997.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586750326_148:0:2879:2048_1400x0_80_0_0_cc6887fb4e0dd20fa8f8e5bdedc5493c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество