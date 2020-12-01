Мурашко заявил о достаточном количестве реанимационных коек в регионах

"Хочу отметить, что реанимационные койки в достаточном количестве имеются свободные, и мы видим, что проблем с оказанием реанимационной защиты не существует. Но хочу отметить, что количество пациентов, требующих реанимационной защиты, в последний месяц все-таки увеличилось", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с заболеванием.