https://ria.ru/20201201/kosmos-1587185818.html

Жителей Земли ожидают сразу четыре астрономических события в декабре

Жителей Земли ожидают сразу четыре астрономических события в декабре

Наступивший декабрь станет богатым на астрономические события: ожидается полное затмение Солнца, два звездопада и редчайшее соединение на небосводе Юпитера и... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T16:21

2020-12-01T16:21

2020-12-01T22:28

космос - риа наука

аргентина

московский планетарий

чили

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Наступивший декабрь станет богатым на астрономические события: ожидается полное затмение Солнца, два звездопада и редчайшее соединение на небосводе Юпитера и Сатурна, говорится в сообщении Московского планетария, поступившем в РИА Новости.Так, 14 декабря в 19:13 мск произойдет полное затмение Солнца. Полная фаза затмения продлится 130 минут и пройдет по территории Чили (Чилийский Озерный край) и Аргентины (аргентинский северный регион Патагонии). В те же сутки ночью можно будет насладиться максимумом метеорного потока Геминиды. Ожидается до 120 метеоров в час.Двадцать первого декабря в 13:02 мск наступит астрономическая зима. Это будет самый короткий световой день в году. С этого момента начнется увеличение светлого времени суток.В тот же день, говорится в сообщении, ожидается редчайшее соединение на небосводе двух гигантов — Юпитера и Сатурна. Такое событие происходит раз в столетия. "В последний раз так близко на небе их было видно 794 года назад — 4 марта 1226 года", — говорится в сообщении.С 21 на 22 декабря, в самую длинную ночь года, ожидается пик метеорного потока Урсиды, до десяти метеоров в час.

https://radiosputnik.ria.ru/20201130/solntse-1587010494.html

аргентина

чили

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, аргентина, московский планетарий, чили