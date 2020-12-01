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Жителей Земли ожидают сразу четыре астрономических события в декабре
Жителей Земли ожидают сразу четыре астрономических события в декабре
Наступивший декабрь станет богатым на астрономические события: ожидается полное затмение Солнца, два звездопада и редчайшее соединение на небосводе Юпитера и... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T16:21
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космос - риа наука
аргентина
московский планетарий
чили
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Наступивший декабрь станет богатым на астрономические события: ожидается полное затмение Солнца, два звездопада и редчайшее соединение на небосводе Юпитера и Сатурна, говорится в сообщении Московского планетария, поступившем в РИА Новости.Так, 14 декабря в 19:13 мск произойдет полное затмение Солнца. Полная фаза затмения продлится 130 минут и пройдет по территории Чили (Чилийский Озерный край) и Аргентины (аргентинский северный регион Патагонии). В те же сутки ночью можно будет насладиться максимумом метеорного потока Геминиды. Ожидается до 120 метеоров в час.Двадцать первого декабря в 13:02 мск наступит астрономическая зима. Это будет самый короткий световой день в году. С этого момента начнется увеличение светлого времени суток.В тот же день, говорится в сообщении, ожидается редчайшее соединение на небосводе двух гигантов — Юпитера и Сатурна. Такое событие происходит раз в столетия. "В последний раз так близко на небе их было видно 794 года назад — 4 марта 1226 года", — говорится в сообщении.С 21 на 22 декабря, в самую длинную ночь года, ожидается пик метеорного потока Урсиды, до десяти метеоров в час.
https://radiosputnik.ria.ru/20201130/solntse-1587010494.html
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космос - риа наука, аргентина, московский планетарий, чили

Жителей Земли ожидают сразу четыре астрономических события в декабре

16:21 01.12.2020 (обновлено: 22:28 01.12.2020)
 
© РИА Новости / Виталий ТимкивЗвездное небо
Звездное небо - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Наступивший декабрь станет богатым на астрономические события: ожидается полное затмение Солнца, два звездопада и редчайшее соединение на небосводе Юпитера и Сатурна, говорится в сообщении Московского планетария, поступившем в РИА Новости.

"Особенно интересно, что все эти события произойдут 14 и 21 декабря или вблизи этих дат. Поэтому их можно назвать самыми астрономическими датами этого непростого 2020 года", — говорится в сообщении.

Так, 14 декабря в 19:13 мск произойдет полное затмение Солнца. Полная фаза затмения продлится 130 минут и пройдет по территории Чили (Чилийский Озерный край) и Аргентины (аргентинский северный регион Патагонии). В те же сутки ночью можно будет насладиться максимумом метеорного потока Геминиды. Ожидается до 120 метеоров в час.
Двадцать первого декабря в 13:02 мск наступит астрономическая зима. Это будет самый короткий световой день в году. С этого момента начнется увеличение светлого времени суток.
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В тот же день, говорится в сообщении, ожидается редчайшее соединение на небосводе двух гигантов — Юпитера и Сатурна. Такое событие происходит раз в столетия. "В последний раз так близко на небе их было видно 794 года назад — 4 марта 1226 года", — говорится в сообщении.
С 21 на 22 декабря, в самую длинную ночь года, ожидается пик метеорного потока Урсиды, до десяти метеоров в час.
 
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