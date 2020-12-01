Косачев войдет в состав миссии наблюдателей за выборами в Венесуэле
© РИА Новости / Владимир ПесняПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев сообщил РИА Новости, что войдет в состав миссии по наблюдению за парламентскими выборами в Венесуэле.
Ране глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Российская Федерация направляет группу наблюдателей для мониторинга этих выборов. Он выразил уверенность, что там будут наблюдатели и из других стран, и их участие в мониторинге позволит представить объективную картину мировому сообществу.
"Да, я лечу", - сказал Косачев, отвечая на вопрос об участии сенаторов в наблюдении за выборами в Венесуэле.
Выборы в Национальную ассамблею, однопалатный парламент Венесуэлы, состоятся 6 декабря с участием 107 политических партий и объединений. Оппозиционный блок с участием партии бывшего спикера этого органа Хуана Гуаидо решил не участвовать в выборах.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Действующий в тот момент спикер Национальной ассамблеи Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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