https://ria.ru/20201201/kosachev-1587242059.html

Косачев войдет в состав миссии наблюдателей за выборами в Венесуэле

Косачев войдет в состав миссии наблюдателей за выборами в Венесуэле

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев сообщил РИА Новости, что войдет в состав миссии по наблюдению за парламентскими выборами в Венесуэле. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T20:54

2020-12-01T20:54

2020-12-01T20:54

хуан гуаидо

николас мадуро

сергей лавров

венесуэла

сша

в мире

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев сообщил РИА Новости, что войдет в состав миссии по наблюдению за парламентскими выборами в Венесуэле.Ране глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Российская Федерация направляет группу наблюдателей для мониторинга этих выборов. Он выразил уверенность, что там будут наблюдатели и из других стран, и их участие в мониторинге позволит представить объективную картину мировому сообществу.Выборы в Национальную ассамблею, однопалатный парламент Венесуэлы, состоятся 6 декабря с участием 107 политических партий и объединений. Оппозиционный блок с участием партии бывшего спикера этого органа Хуана Гуаидо решил не участвовать в выборах.В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Действующий в тот момент спикер Национальной ассамблеи Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.

https://ria.ru/20201111/vaktsina-1584025223.html

https://ria.ru/20201020/otvet-1580575348.html

венесуэла

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хуан гуаидо, николас мадуро, сергей лавров, венесуэла, сша, в мире