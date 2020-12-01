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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201201/koronavirus-1587254774.html
В Британии выявили более 13 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки
В Британии выявили более 13 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Великобритании за минувшие сутки составило 13 430, умерли от коронавируса 603 человека, свидетельствует данные... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T23:03
2020-12-01T23:03
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
англия
великобритания
в мире
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ЛОНДОН, 1 дек - РИА Новости, Денис Ворошилов. Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Великобритании за минувшие сутки составило 13 430, умерли от коронавируса 603 человека, свидетельствует данные минздрава.Днем ранее диагноз был подтвержден у 12 330 человек, скончались 205 пациентов.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 1 643 086 человек, умер 59 051 заболевший.В Англии с 5 ноября по 2 декабря действует режим карантина. В последнее время прирост числа случаев заражения коронавирусом существенно замедлилось. На смену локдауну придет ужесточенная трехуровневая система ограничений.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, англия, великобритания, в мире

В Британии выявили более 13 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

23:03 01.12.2020
 
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПрохожие на мосту Тысячелетия в Лондоне во время карантина, введенного в связи с коронавирусом
Прохожие на мосту Тысячелетия в Лондоне во время карантина, введенного в связи с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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ЛОНДОН, 1 дек - РИА Новости, Денис Ворошилов. Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Великобритании за минувшие сутки составило 13 430, умерли от коронавируса 603 человека, свидетельствует данные минздрава.
Днем ранее диагноз был подтвержден у 12 330 человек, скончались 205 пациентов.
Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 1 643 086 человек, умер 59 051 заболевший.
В Англии с 5 ноября по 2 декабря действует режим карантина. В последнее время прирост числа случаев заражения коронавирусом существенно замедлилось. На смену локдауну придет ужесточенная трехуровневая система ограничений.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19АнглияВеликобританияВ мире
 
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