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В Британии выявили более 13 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки
В Британии выявили более 13 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Великобритании за минувшие сутки составило 13 430, умерли от коронавируса 603 человека, свидетельствует данные... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T23:03
2020-12-01T23:03
2020-12-01T23:03
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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ЛОНДОН, 1 дек - РИА Новости, Денис Ворошилов. Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Великобритании за минувшие сутки составило 13 430, умерли от коронавируса 603 человека, свидетельствует данные минздрава.Днем ранее диагноз был подтвержден у 12 330 человек, скончались 205 пациентов.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 1 643 086 человек, умер 59 051 заболевший.В Англии с 5 ноября по 2 декабря действует режим карантина. В последнее время прирост числа случаев заражения коронавирусом существенно замедлилось. На смену локдауну придет ужесточенная трехуровневая система ограничений.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, англия, великобритания, в мире