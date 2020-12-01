https://ria.ru/20201201/koronavirus-1587254774.html

В Британии выявили более 13 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

В Британии выявили более 13 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Великобритании за минувшие сутки составило 13 430, умерли от коронавируса 603 человека, свидетельствует данные... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T23:03

2020-12-01T23:03

2020-12-01T23:03

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

англия

великобритания

в мире

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ЛОНДОН, 1 дек - РИА Новости, Денис Ворошилов. Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Великобритании за минувшие сутки составило 13 430, умерли от коронавируса 603 человека, свидетельствует данные минздрава.Днем ранее диагноз был подтвержден у 12 330 человек, скончались 205 пациентов.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 1 643 086 человек, умер 59 051 заболевший.В Англии с 5 ноября по 2 декабря действует режим карантина. В последнее время прирост числа случаев заражения коронавирусом существенно замедлилось. На смену локдауну придет ужесточенная трехуровневая система ограничений.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

англия

великобритания

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, англия, великобритания, в мире