https://ria.ru/20201201/koronavirus-1587254634.html

В Москве число умерших пациентов с коронавирусом превысило девять тысяч

В Москве число умерших пациентов с коронавирусом превысило девять тысяч

Количество пациентов, скончавшихся в Москве от COVID-19 за все время пандемии, превысило девять тысяч и достигло 9053, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T23:02

2020-12-01T23:02

2020-12-01T23:54

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Количество пациентов, скончавшихся в Москве от COVID-19 за все время пандемии, превысило девять тысяч и достигло 9053, сообщили в оперативном штабе.За минувшие сутки умерли 75 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус.Накануне сообщали о 76 умерших.Согласно утренним данным оперштаба, за сутки в России скончались 569 человек с COVID-19, за все время — 40 464.В стране выявили 26 402 случая заражения коронавирусом, всего за время пандемии — 2 322 056.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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