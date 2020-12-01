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В Москве число умерших пациентов с коронавирусом превысило девять тысяч
В Москве число умерших пациентов с коронавирусом превысило девять тысяч
Количество пациентов, скончавшихся в Москве от COVID-19 за все время пандемии, превысило девять тысяч и достигло 9053, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T23:02
2020-12-01T23:02
2020-12-01T23:54
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Количество пациентов, скончавшихся в Москве от COVID-19 за все время пандемии, превысило девять тысяч и достигло 9053, сообщили в оперативном штабе.За минувшие сутки умерли 75 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус.Накануне сообщали о 76 умерших.Согласно утренним данным оперштаба, за сутки в России скончались 569 человек с COVID-19, за все время — 40 464.В стране выявили 26 402 случая заражения коронавирусом, всего за время пандемии — 2 322 056.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва