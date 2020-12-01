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В США выявили более 157 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки
В США выявили более 157 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки
Более 157 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в США за минувшие сутки, скончались 1 172 человека с COVID-19, сообщает университет Джонса Хопкинса,... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T14:41
2020-12-01T14:41
2020-12-01T14:41
распространение нового коронавируса
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Более 157 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в США за минувшие сутки, скончались 1 172 человека с COVID-19, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, медики в США за последние 24 часа зарегистрировали 157 901 новый случай заражения. На прошлой неделе в субботу был зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших - 205 557 человек.По информации университета, с начала эпидемии в США зафиксировали более 13,5 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 268 тысяч человек. Выздоровели более 5 миллионов инфицированных.Во всем мире, согласно данным университета, COVID-19 заразились более 63 миллионов человек, умерли свыше 1,4 миллиона заразившихся.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, сша, в мире
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости.
Более 157 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в США
за минувшие сутки, скончались 1 172 человека с COVID-19, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, медики в США за последние 24 часа зарегистрировали 157 901 новый случай заражения. На прошлой неделе в субботу был зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших - 205 557 человек.
По информации университета, с начала эпидемии в США зафиксировали более 13,5 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 268 тысяч человек. Выздоровели более 5 миллионов инфицированных.
Во всем мире, согласно данным университета, COVID-19 заразились более 63 миллионов человек, умерли свыше 1,4 миллиона заразившихся.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.