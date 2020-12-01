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Распространение нового коронавируса
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В США выявили более 157 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки
В США выявили более 157 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки
Более 157 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в США за минувшие сутки, скончались 1 172 человека с COVID-19, сообщает университет Джонса Хопкинса,... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T14:41
2020-12-01T14:41
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Более 157 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в США за минувшие сутки, скончались 1 172 человека с COVID-19, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, медики в США за последние 24 часа зарегистрировали 157 901 новый случай заражения. На прошлой неделе в субботу был зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших - 205 557 человек.По информации университета, с начала эпидемии в США зафиксировали более 13,5 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 268 тысяч человек. Выздоровели более 5 миллионов инфицированных.Во всем мире, согласно данным университета, COVID-19 заразились более 63 миллионов человек, умерли свыше 1,4 миллиона заразившихся.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, сша, в мире

В США выявили более 157 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

14:41 01.12.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Более 157 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в США за минувшие сутки, скончались 1 172 человека с COVID-19, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, медики в США за последние 24 часа зарегистрировали 157 901 новый случай заражения. На прошлой неделе в субботу был зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших - 205 557 человек.
По информации университета, с начала эпидемии в США зафиксировали более 13,5 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 268 тысяч человек. Выздоровели более 5 миллионов инфицированных.
Во всем мире, согласно данным университета, COVID-19 заразились более 63 миллионов человек, умерли свыше 1,4 миллиона заразившихся.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СШАВ мире
 
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