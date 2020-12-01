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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201201/koronavirus-1587158166.html
Роспотребнадзор заявил о замедлении распространения COVID-19 в России
Роспотребнадзор заявил о замедлении распространения COVID-19 в России
В России замедляется рост заболевания коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T14:29
2020-12-01T14:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В России замедляется рост заболевания коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19."В динамике эпидпроцессов в целом по Российской Федерации мы видим замедление темпов роста, однако среднесуточный показатель заболеваемости очень различен в разных субъектах РФ. Если в целом по Российской Федерации в среднем за прошедшую неделю он был 17,8 на 100 тысяч населения, в Республике Татарстан - 2,1, то в Республике Карелия он составляет 63 на 100 тысяч населения. То есть эпидситуация коррелирует с принимаемыми мерами, с требовательностью к их применению и выглядит очень различно по всеми 85 субъектам", - сказала она. "В стадии стабилизации на сегодняшний день находится 58 субъектов, в стадии замедления роста - три субъекта и в стадии продолжающегося роста находится 24 субъекта", - уточнила Попова. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор заявил о замедлении распространения COVID-19 в России

14:29 01.12.2020 (обновлено: 14:52 01.12.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник в клинико-диагностической лаборатории в ГБУЗ "Волгоградская областная инфекционная больница No2" в Волгоградской области
Медицинский работник в клинико-диагностической лаборатории в ГБУЗ Волгоградская областная инфекционная больница No2 в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В России замедляется рост заболевания коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.
"В динамике эпидпроцессов в целом по Российской Федерации мы видим замедление темпов роста, однако среднесуточный показатель заболеваемости очень различен в разных субъектах РФ. Если в целом по Российской Федерации в среднем за прошедшую неделю он был 17,8 на 100 тысяч населения, в Республике Татарстан - 2,1, то в Республике Карелия он составляет 63 на 100 тысяч населения. То есть эпидситуация коррелирует с принимаемыми мерами, с требовательностью к их применению и выглядит очень различно по всеми 85 субъектам", - сказала она.
"В стадии стабилизации на сегодняшний день находится 58 субъектов, в стадии замедления роста - три субъекта и в стадии продолжающегося роста находится 24 субъекта", - уточнила Попова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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