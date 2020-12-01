https://ria.ru/20201201/koronavirus-1587158166.html

Роспотребнадзор заявил о замедлении распространения COVID-19 в России

Роспотребнадзор заявил о замедлении распространения COVID-19 в России

В России замедляется рост заболевания коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T14:29

2020-12-01T14:29

2020-12-01T14:52

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В России замедляется рост заболевания коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19."В динамике эпидпроцессов в целом по Российской Федерации мы видим замедление темпов роста, однако среднесуточный показатель заболеваемости очень различен в разных субъектах РФ. Если в целом по Российской Федерации в среднем за прошедшую неделю он был 17,8 на 100 тысяч населения, в Республике Татарстан - 2,1, то в Республике Карелия он составляет 63 на 100 тысяч населения. То есть эпидситуация коррелирует с принимаемыми мерами, с требовательностью к их применению и выглядит очень различно по всеми 85 субъектам", - сказала она. "В стадии стабилизации на сегодняшний день находится 58 субъектов, в стадии замедления роста - три субъекта и в стадии продолжающегося роста находится 24 субъекта", - уточнила Попова. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200515/1571520997.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество