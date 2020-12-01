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Мишустин обратился к главам регионов со сложной ситуацией с COVID-19

Мишустин обратился к главам регионов со сложной ситуацией с COVID-19

Главы регионов со сложной ситуацией по коронавирусу должны более решительно принимать ограничительные меры, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T14:16

2020-12-01T14:16

2020-12-01T14:27

михаил мишустин

распространение нового коронавируса

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коронавирусы

здоровье - общество

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Главы регионов со сложной ситуацией по коронавирусу должны более решительно принимать ограничительные меры, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Ситуация с коронавирусом в субъектах РФ по-прежнему развивается неравномерно. Руководители регионов, где высокая заболеваемость и система здравоохранения серьезно загружена, должны более решительно применять ограничительные меры, особенно в тех муниципалитетах, где ситуация наиболее острая", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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