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Мишустин обратился к главам регионов со сложной ситуацией с COVID-19
Мишустин обратился к главам регионов со сложной ситуацией с COVID-19
Главы регионов со сложной ситуацией по коронавирусу должны более решительно принимать ограничительные меры, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T14:16
2020-12-01T14:16
2020-12-01T14:27
михаил мишустин
распространение нового коронавируса
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Главы регионов со сложной ситуацией по коронавирусу должны более решительно принимать ограничительные меры, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Ситуация с коронавирусом в субъектах РФ по-прежнему развивается неравномерно. Руководители регионов, где высокая заболеваемость и система здравоохранения серьезно загружена, должны более решительно применять ограничительные меры, особенно в тех муниципалитетах, где ситуация наиболее острая", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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