В России 79% заболевших COVID-19 лечатся амбулаторно
14:16 01.12.2020 (обновлено: 14:31 01.12.2020)
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПередача машин скорой помощи в распоряжение больниц Свердловской области
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В России 79% заболевших коронавирусом лечатся амбулаторно, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
"На сегодняшний день на амбулаторном лечении находятся 79% пациентов. В стационарных учреждениях находятся в общей сложности 217 тысяч пациентов, 16 тысяч пациентов это с коронавирусной инфекцией, с подозрением на нее. И 16 тысяч пациентов с внебольничными пневмониями иной этиологии и проходящие стадию диагностики этиологического компонента развития данного заболевания", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф