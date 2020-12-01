https://ria.ru/20201201/koronavirus-1587118633.html

Раскрыт механизм проникновения коронавируса в мозг

Раскрыт механизм проникновения коронавируса в мозг

Немецкие ученые установили, что вирус SARS-CoV-2 проникает в мозг через нервные клетки в обонятельной слизистой оболочке. Их статья опубликована в журнале... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T12:00

2020-12-01T12:00

2020-12-01T15:28

риа наука

коронавирус covid-19

биология

здоровье

германия

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Немецкие ученые установили, что вирус SARS-CoV-2 проникает в мозг через нервные клетки в обонятельной слизистой оболочке. Их статья опубликована в журнале Nature Neuroscience.Сейчас признано, что COVID-19 — это не чисто респираторное заболевание. Помимо поражения легких, SARS-CoV-2 влияет на сердечно-сосудистую систему, желудочно-кишечный тракт и центральную нервную систему. Каждый третий пациент с COVID-19 сообщает о неврологических симптомах, таких как потеря или изменение обоняния и вкуса, головные боли, усталость, головокружение и тошнота. У некоторых пациентов коронавирусная инфекция сопровождается инсультом или другими серьезными заболеваниями, причина которых — проникновение вируса в мозг.Немецкие ученые решили исследовать механизмы, с помощью которых новый коронавирус может достигать мозга, и выяснить, как на это реагирует иммунная система. Биологи из университетской клиники "Шарите" в Берлине вместе со специалистами в области невропатологии, патологии, судебной медицины, вирусологии и клинической медицины изучили образцы тканей 33 пациентов, умерших от COVID-19 в клиниках "Шарите" и Университетского медицинского центра Геттингена. При помощи новейших технологий они проанализировали образцы, взятые из четырех различных областей мозга. Все ткани протестировали на генетический материал и спайковый белок вируса SARS-CoV-2.В результате исследователи обнаружили доказательства присутствия вируса в нейроанатомических структурах, соединяющих глаза, рот и нос со стволом мозга, и с помощью электронного микроскопа впервые получили изображение коронавируса, проникающего внутрь обонятельной слизистой оболочки. Здесь исследователи зафиксировали максимальную вирусную нагрузку — как внутри нервных клеток, так и в отростках, исходящих от ближайших эпителиальных клеток."Эти данные подтверждают гипотезу о том, что SARS-CoV-2 использует обонятельную слизистую оболочку в качестве входа в мозг", — приводятся в пресс-релизе клиники "Шарите" слова руководителя исследования профессора Фрэнка Хеппнера (Frank Heppner). На этот путь проникновения, по мнению ученых, указывает и анатомическая близость клеток слизистой оболочки, кровеносных сосудов и нервных клеток в этой области."Попадая внутрь обонятельной слизистой оболочки, вирус использует нейроанатомические связи, такие как обонятельный нерв. Наши данные показывают, что вирус перемещается от нервной клетки к нервной клетке, чтобы достичь мозга", — добавила еще один автор статьи доктор Хелена Радбрух (Helena Radbruch) из отделения невропатологии клиники "Шарите". — Однако еще предстоит до конца выяснить, каким образом вирус распространяется от нервных клеток. Вполне вероятно, что вирус также переносится через кровеносные сосуды, поскольку он также был обнаружен в стенках кровеносных сосудов головного мозга".Исследователи отмечают, что SARS-CoV-2 — далеко не единственный вирус, способный попасть в мозг таким путем. "Другие примеры включают вирус простого герпеса и вирус бешенства", — говорит доктор Радбрух."На наш взгляд, присутствие SARS-CoV-2 в нервных клетках обонятельной слизистой оболочки хорошо объясняет неврологические симптомы, обнаруживаемые у пациентов с COVID-19, такие как потеря обоняния или вкуса, — продолжает профессор Хеппнер. — Мы также обнаружили SARS-CoV-2 в областях мозга, которые контролируют жизненно важные функции, такие как дыхание. Нельзя исключать, что у пациентов с тяжелой формой COVID-19 присутствие вируса в этих областях мозга усугубляет проблемы с дыханием, вызванные инфекцией легких. Подобные проблемы могут возникнуть и в отношении сердечно-сосудистой функции".Авторы подчеркивают, что все пациенты, участвовавшие в этом исследовании, перенесли COVID-19 в тяжелой форме, поэтому полученные результаты нельзя распространять без дополнительной проверки на всех больных коронавирусной инфекцией. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201130/kovid-1586974123.html

https://ria.ru/20201127/pitanie-1586606828.html

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коронавирус covid-19, биология, здоровье, германия