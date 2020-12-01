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https://ria.ru/20201201/koronavirus-1587118633.html
Раскрыт механизм проникновения коронавируса в мозг
Раскрыт механизм проникновения коронавируса в мозг
Немецкие ученые установили, что вирус SARS-CoV-2 проникает в мозг через нервные клетки в обонятельной слизистой оболочке. Их статья опубликована в журнале... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T12:00
2020-12-01T15:28
риа наука
коронавирус covid-19
биология
здоровье
германия
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Немецкие ученые установили, что вирус SARS-CoV-2 проникает в мозг через нервные клетки в обонятельной слизистой оболочке. Их статья опубликована в журнале Nature Neuroscience.Сейчас признано, что COVID-19 — это не чисто респираторное заболевание. Помимо поражения легких, SARS-CoV-2 влияет на сердечно-сосудистую систему, желудочно-кишечный тракт и центральную нервную систему. Каждый третий пациент с COVID-19 сообщает о неврологических симптомах, таких как потеря или изменение обоняния и вкуса, головные боли, усталость, головокружение и тошнота. У некоторых пациентов коронавирусная инфекция сопровождается инсультом или другими серьезными заболеваниями, причина которых — проникновение вируса в мозг.Немецкие ученые решили исследовать механизмы, с помощью которых новый коронавирус может достигать мозга, и выяснить, как на это реагирует иммунная система. Биологи из университетской клиники "Шарите" в Берлине вместе со специалистами в области невропатологии, патологии, судебной медицины, вирусологии и клинической медицины изучили образцы тканей 33 пациентов, умерших от COVID-19 в клиниках "Шарите" и Университетского медицинского центра Геттингена. При помощи новейших технологий они проанализировали образцы, взятые из четырех различных областей мозга. Все ткани протестировали на генетический материал и спайковый белок вируса SARS-CoV-2.В результате исследователи обнаружили доказательства присутствия вируса в нейроанатомических структурах, соединяющих глаза, рот и нос со стволом мозга, и с помощью электронного микроскопа впервые получили изображение коронавируса, проникающего внутрь обонятельной слизистой оболочки. Здесь исследователи зафиксировали максимальную вирусную нагрузку — как внутри нервных клеток, так и в отростках, исходящих от ближайших эпителиальных клеток."Эти данные подтверждают гипотезу о том, что SARS-CoV-2 использует обонятельную слизистую оболочку в качестве входа в мозг", — приводятся в пресс-релизе клиники "Шарите" слова руководителя исследования профессора Фрэнка Хеппнера (Frank Heppner). На этот путь проникновения, по мнению ученых, указывает и анатомическая близость клеток слизистой оболочки, кровеносных сосудов и нервных клеток в этой области."Попадая внутрь обонятельной слизистой оболочки, вирус использует нейроанатомические связи, такие как обонятельный нерв. Наши данные показывают, что вирус перемещается от нервной клетки к нервной клетке, чтобы достичь мозга", — добавила еще один автор статьи доктор Хелена Радбрух (Helena Radbruch) из отделения невропатологии клиники "Шарите". — Однако еще предстоит до конца выяснить, каким образом вирус распространяется от нервных клеток. Вполне вероятно, что вирус также переносится через кровеносные сосуды, поскольку он также был обнаружен в стенках кровеносных сосудов головного мозга".Исследователи отмечают, что SARS-CoV-2 — далеко не единственный вирус, способный попасть в мозг таким путем. "Другие примеры включают вирус простого герпеса и вирус бешенства", — говорит доктор Радбрух."На наш взгляд, присутствие SARS-CoV-2 в нервных клетках обонятельной слизистой оболочки хорошо объясняет неврологические симптомы, обнаруживаемые у пациентов с COVID-19, такие как потеря обоняния или вкуса, — продолжает профессор Хеппнер. — Мы также обнаружили SARS-CoV-2 в областях мозга, которые контролируют жизненно важные функции, такие как дыхание. Нельзя исключать, что у пациентов с тяжелой формой COVID-19 присутствие вируса в этих областях мозга усугубляет проблемы с дыханием, вызванные инфекцией легких. Подобные проблемы могут возникнуть и в отношении сердечно-сосудистой функции".Авторы подчеркивают, что все пациенты, участвовавшие в этом исследовании, перенесли COVID-19 в тяжелой форме, поэтому полученные результаты нельзя распространять без дополнительной проверки на всех больных коронавирусной инфекцией. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, биология, здоровье, германия

Раскрыт механизм проникновения коронавируса в мозг

12:00 01.12.2020 (обновлено: 15:28 01.12.2020)
 
© Фото : Michael Laue/RKI & Carsten Dittmayer/CharitéРеснитчатые ​​клетки обонятельной слизистой оболочки, инфицированные вирусом SARS-CoV-2 (красный), под электронным микроскопом
Реснитчатые ​​клетки обонятельной слизистой оболочки, инфицированные вирусом SARS-CoV-2 (красный), под электронным микроскопом - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© Фото : Michael Laue/RKI & Carsten Dittmayer/Charité
Реснитчатые ​​клетки обонятельной слизистой оболочки, инфицированные вирусом SARS-CoV-2 (красный), под электронным микроскопом
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Немецкие ученые установили, что вирус SARS-CoV-2 проникает в мозг через нервные клетки в обонятельной слизистой оболочке. Их статья опубликована в журнале Nature Neuroscience.
Сейчас признано, что COVID-19 — это не чисто респираторное заболевание. Помимо поражения легких, SARS-CoV-2 влияет на сердечно-сосудистую систему, желудочно-кишечный тракт и центральную нервную систему. Каждый третий пациент с COVID-19 сообщает о неврологических симптомах, таких как потеря или изменение обоняния и вкуса, головные боли, усталость, головокружение и тошнота. У некоторых пациентов коронавирусная инфекция сопровождается инсультом или другими серьезными заболеваниями, причина которых — проникновение вируса в мозг.
Немецкие ученые решили исследовать механизмы, с помощью которых новый коронавирус может достигать мозга, и выяснить, как на это реагирует иммунная система.
Биологи из университетской клиники "Шарите" в Берлине вместе со специалистами в области невропатологии, патологии, судебной медицины, вирусологии и клинической медицины изучили образцы тканей 33 пациентов, умерших от COVID-19 в клиниках "Шарите" и Университетского медицинского центра Геттингена.
При помощи новейших технологий они проанализировали образцы, взятые из четырех различных областей мозга. Все ткани протестировали на генетический материал и спайковый белок вируса SARS-CoV-2.
В результате исследователи обнаружили доказательства присутствия вируса в нейроанатомических структурах, соединяющих глаза, рот и нос со стволом мозга, и с помощью электронного микроскопа впервые получили изображение коронавируса, проникающего внутрь обонятельной слизистой оболочки. Здесь исследователи зафиксировали максимальную вирусную нагрузку — как внутри нервных клеток, так и в отростках, исходящих от ближайших эпителиальных клеток.
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"Эти данные подтверждают гипотезу о том, что SARS-CoV-2 использует обонятельную слизистую оболочку в качестве входа в мозг", — приводятся в пресс-релизе клиники "Шарите" слова руководителя исследования профессора Фрэнка Хеппнера (Frank Heppner).
На этот путь проникновения, по мнению ученых, указывает и анатомическая близость клеток слизистой оболочки, кровеносных сосудов и нервных клеток в этой области.
"Попадая внутрь обонятельной слизистой оболочки, вирус использует нейроанатомические связи, такие как обонятельный нерв. Наши данные показывают, что вирус перемещается от нервной клетки к нервной клетке, чтобы достичь мозга", — добавила еще один автор статьи доктор Хелена Радбрух (Helena Radbruch) из отделения невропатологии клиники "Шарите". — Однако еще предстоит до конца выяснить, каким образом вирус распространяется от нервных клеток. Вполне вероятно, что вирус также переносится через кровеносные сосуды, поскольку он также был обнаружен в стенках кровеносных сосудов головного мозга".
Исследователи отмечают, что SARS-CoV-2 — далеко не единственный вирус, способный попасть в мозг таким путем.
"Другие примеры включают вирус простого герпеса и вирус бешенства", — говорит доктор Радбрух.
"На наш взгляд, присутствие SARS-CoV-2 в нервных клетках обонятельной слизистой оболочки хорошо объясняет неврологические симптомы, обнаруживаемые у пациентов с COVID-19, такие как потеря обоняния или вкуса, — продолжает профессор Хеппнер. — Мы также обнаружили SARS-CoV-2 в областях мозга, которые контролируют жизненно важные функции, такие как дыхание. Нельзя исключать, что у пациентов с тяжелой формой COVID-19 присутствие вируса в этих областях мозга усугубляет проблемы с дыханием, вызванные инфекцией легких. Подобные проблемы могут возникнуть и в отношении сердечно-сосудистой функции".
Авторы подчеркивают, что все пациенты, участвовавшие в этом исследовании, перенесли COVID-19 в тяжелой форме, поэтому полученные результаты нельзя распространять без дополнительной проверки на всех больных коронавирусной инфекцией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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