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В России обновился максимум по числу смертей от коронавируса за сутки
В России обновился максимум по числу смертей от коронавируса за сутки
За минувшие сутки в России подтвердили смерть 569 людей с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T11:02
2020-12-01T12:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. За минувшие сутки в России подтвердили смерть 569 людей с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.Больше всего летальных исходов зафиксировали в Санкт-Петербурге — 85. Еще 76 человек умерли в Москве, 25 — в Ростовской области.Общее число жертв пандемии в России составляет теперь 40 464 человека.Новых случаев COVID-19 за минувшие сутки выявили 26 402, а всего заразились коронавирусом 3 322 056 человек. Выписались из больниц за сутки 24 763 человека, за все время выздоровели 1 803 467 пациентов.В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 62,3 миллиона инфицированных, почти полтора миллиона из них умерли.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

В России обновился максимум по числу смертей от коронавируса за сутки

11:02 01.12.2020 (обновлено: 12:30 01.12.2020)
 
© РИА НовостиМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. За минувшие сутки в России подтвердили смерть 569 людей с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.
Больше всего летальных исходов зафиксировали в Санкт-Петербурге — 85. Еще 76 человек умерли в Москве, 25 — в Ростовской области.
Общее число жертв пандемии в России составляет теперь 40 464 человека.
Новых случаев COVID-19 за минувшие сутки выявили 26 402, а всего заразились коронавирусом 3 322 056 человек. Выписались из больниц за сутки 24 763 человека, за все время выздоровели 1 803 467 пациентов.
В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 62,3 миллиона инфицированных, почти полтора миллиона из них умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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