https://ria.ru/20201201/koronavirus-1587106558.html

В России обновился максимум по числу смертей от коронавируса за сутки

В России обновился максимум по числу смертей от коронавируса за сутки

За минувшие сутки в России подтвердили смерть 569 людей с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T11:02

2020-12-01T11:02

2020-12-01T12:30

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586750333_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_fe6e48f01e4aaf8170c19b06259517db.jpg

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. За минувшие сутки в России подтвердили смерть 569 людей с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.Больше всего летальных исходов зафиксировали в Санкт-Петербурге — 85. Еще 76 человек умерли в Москве, 25 — в Ростовской области.Общее число жертв пандемии в России составляет теперь 40 464 человека.Новых случаев COVID-19 за минувшие сутки выявили 26 402, а всего заразились коронавирусом 3 322 056 человек. Выписались из больниц за сутки 24 763 человека, за все время выздоровели 1 803 467 пациентов.В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 62,3 миллиона инфицированных, почти полтора миллиона из них умерли.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество