https://ria.ru/20201201/koronavirus-1587106184.html
В Москве выявили 6524 новых случая COVID-19
В Москве выявили 6524 новых случая COVID-19
Наибольшее число случаев COVID-19 выявлено в Москве - 6524, Санкт-Петербурге - 3697, Подмосковье - 1104, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T11:02
2020-12-01T11:02
2020-12-01T11:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
общество
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 выявлено в Москве - 6524, Санкт-Петербурге - 3697, Подмосковье - 1104, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число случаев отмечено в Еврейской автономной области - 30, Ненецком и Чукотском автономных округах - по три.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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москва
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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество