https://ria.ru/20201201/koronavirus-1587106184.html

В Москве выявили 6524 новых случая COVID-19

В Москве выявили 6524 новых случая COVID-19

Наибольшее число случаев COVID-19 выявлено в Москве - 6524, Санкт-Петербурге - 3697, Подмосковье - 1104, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T11:02

2020-12-01T11:02

2020-12-01T11:02

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

общество

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 выявлено в Москве - 6524, Санкт-Петербурге - 3697, Подмосковье - 1104, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число случаев отмечено в Еврейской автономной области - 30, Ненецком и Чукотском автономных округах - по три.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201201/vaktsina-1587088461.html

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество