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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201201/koronavirus-1587105942.html
В России выявили 26 402 новых случая коронавируса
В России выявили 26 402 новых случая коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 26 402 случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Умерли 569 человек — это максимум за все время... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T11:01
2020-12-01T11:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 26 402 случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Умерли 569 человек — это максимум за все время эпидемии. Больше всего инфицированных выявили в Москве — 6524 (на 13 человек больше, чем днем ранее), Санкт-Петербурге — 3697, Подмосковье — 1104, Нижегородской области — 462, Карелии — 427, Архангельской области — 387, Свердловской — 367, Красноярском крае — 336, Ростовской области — 332 и Хабаровском крае — 330. Меньше всего новых случаев в Ненецком автономном округе и на Чукотке — по три.При этом примерно у пятой части инфицированных (5694 человек) не наблюдается симптомов.Накануне сообщалось о 26 338 новых случаях — третий день подряд этот показатель ниже 27 тысяч (максимум был зафиксирован 27 ноября — 27 543 случая). Темп прироста остается в пределах 1,2 процента. Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 2 322 056.Умерли за все время 40 464 человека. Выписались из больниц за последние сутки 24 763 человека, а всего вылечились 1 803 467.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 62,3 миллиона инфицированных, а по статистике американского Университета Джона Хопкинса, их число уже превысило 63 миллиона. Почти полтора миллиона человек умерли.Больше всего заболевших в США — 13 миллионов, затем в списке ВОЗ следуют Индия, Бразилия, Россия, Франция, Испания, Великобритания, Италия, Аргентина и Колумбия.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В России выявили 26 402 новых случая коронавируса

11:01 01.12.2020 (обновлено: 11:41 01.12.2020)
 
© РИА НовостиМедицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 26 402 случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Умерли 569 человек — это максимум за все время эпидемии.
Больше всего инфицированных выявили в Москве — 6524 (на 13 человек больше, чем днем ранее), Санкт-Петербурге — 3697, Подмосковье — 1104, Нижегородской области — 462, Карелии — 427, Архангельской области — 387, Свердловской — 367, Красноярском крае — 336, Ростовской области — 332 и Хабаровском крае — 330. Меньше всего новых случаев в Ненецком автономном округе и на Чукотке — по три.
Медицинские работники и пациент в приемном отделении госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
Вчера, 07:00Акценты
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При этом примерно у пятой части инфицированных (5694 человек) не наблюдается симптомов.
Накануне сообщалось о 26 338 новых случаях — третий день подряд этот показатель ниже 27 тысяч (максимум был зафиксирован 27 ноября — 27 543 случая). Темп прироста остается в пределах 1,2 процента. Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 2 322 056.
Умерли за все время 40 464 человека. Выписались из больниц за последние сутки 24 763 человека, а всего вылечились 1 803 467.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 62,3 миллиона инфицированных, а по статистике американского Университета Джона Хопкинса, их число уже превысило 63 миллиона. Почти полтора миллиона человек умерли.
Больше всего заболевших в США — 13 миллионов, затем в списке ВОЗ следуют Индия, Бразилия, Россия, Франция, Испания, Великобритания, Италия, Аргентина и Колумбия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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