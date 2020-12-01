https://ria.ru/20201201/koronavirus-1587105942.html

В России выявили 26 402 новых случая коронавируса

В России выявили 26 402 новых случая коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 26 402 случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Умерли 569 человек — это максимум за все время... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T11:01

2020-12-01T11:01

2020-12-01T11:41

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 26 402 случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Умерли 569 человек — это максимум за все время эпидемии. Больше всего инфицированных выявили в Москве — 6524 (на 13 человек больше, чем днем ранее), Санкт-Петербурге — 3697, Подмосковье — 1104, Нижегородской области — 462, Карелии — 427, Архангельской области — 387, Свердловской — 367, Красноярском крае — 336, Ростовской области — 332 и Хабаровском крае — 330. Меньше всего новых случаев в Ненецком автономном округе и на Чукотке — по три.При этом примерно у пятой части инфицированных (5694 человек) не наблюдается симптомов.Накануне сообщалось о 26 338 новых случаях — третий день подряд этот показатель ниже 27 тысяч (максимум был зафиксирован 27 ноября — 27 543 случая). Темп прироста остается в пределах 1,2 процента. Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 2 322 056.Умерли за все время 40 464 человека. Выписались из больниц за последние сутки 24 763 человека, а всего вылечились 1 803 467.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 62,3 миллиона инфицированных, а по статистике американского Университета Джона Хопкинса, их число уже превысило 63 миллиона. Почти полтора миллиона человек умерли.Больше всего заболевших в США — 13 миллионов, затем в списке ВОЗ следуют Индия, Бразилия, Россия, Франция, Испания, Великобритания, Италия, Аргентина и Колумбия.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201201/pandemiya-1586969774.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество