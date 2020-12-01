Врач объяснил, что нельзя делать после вакцинации от коронавируса
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Израильский иммунолог, заведующий отделением в иерусалимской клинике Хадасса ар Ха-Цофим профессор Яков Беркун в беседе с РИА Новости посоветовал участникам испытаний вакцины от коронавируса не сдавать самостоятельно тест на антитела.
По его словам, если это произошло, не следует сообщать результат врачу, поскольку эта информация может повлиять на исследование.
"На западе, в частности в Израиле, нельзя подписать участников каких-либо испытаний, то есть человек имеет полное право проверять у себя все, что он хочет. Поэтому, конечно, объясняют человеку, который принимает участие в испытаниях, что это нежелательно, просят его этого не делать", — пояснил Беркун.
Ранее в соцсетях высказывались опасения, что действия некоторых участников испытаний вакцины от COVID-19, которые делали тесты на антитела, чтобы выяснить, получили они прививку или плацебо, могут оставить под вопрос качество исследования.
"Сам факт того, знает пациент или нет, получил ли он плацебо или реальную прививку, не сможет повлиять на то, заболеет он или нет, и будет ли у него положительный результат ПЦР-теста. Это может повлиять только на субъективные симптомы, которые он заполняет в дневниках", — подчеркнул специалист.
Беркун выразил мнение, что такое никак не скажется на репутации прививки.
Прививка для пациентов с антителами к COVID-19
Директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава Вадим Тарасов заявил в прямом эфире на портале стопкоронавирус.рф, что тем, кто переболел COVID-19 и имеет антитела, бессмысленно делать прививку от коронавирусной инфекции.
Специалист отметил, что более серьезная реакция иммунного ответа появляется у тех, кто переболел этим заболеванием в тяжелой форме.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.