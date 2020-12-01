https://ria.ru/20201201/koronavirus-1587083905.html

Врач объяснил, что нельзя делать после вакцинации от коронавируса

Врач объяснил, что нельзя делать после вакцинации от коронавируса

Израильский иммунолог, заведующий отделением в иерусалимской клинике Хадасса ар Ха-Цофим профессор Яков Беркун в беседе с РИА Новости посоветовал участникам... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T07:57

2020-12-01T07:57

2020-12-01T07:57

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье

иерусалим

израиль

общество

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Израильский иммунолог, заведующий отделением в иерусалимской клинике Хадасса ар Ха-Цофим профессор Яков Беркун в беседе с РИА Новости посоветовал участникам испытаний вакцины от коронавируса не сдавать самостоятельно тест на антитела.По его словам, если это произошло, не следует сообщать результат врачу, поскольку эта информация может повлиять на исследование.Ранее в соцсетях высказывались опасения, что действия некоторых участников испытаний вакцины от COVID-19, которые делали тесты на антитела, чтобы выяснить, получили они прививку или плацебо, могут оставить под вопрос качество исследования."Сам факт того, знает пациент или нет, получил ли он плацебо или реальную прививку, не сможет повлиять на то, заболеет он или нет, и будет ли у него положительный результат ПЦР-теста. Это может повлиять только на субъективные симптомы, которые он заполняет в дневниках", — подчеркнул специалист.Беркун выразил мнение, что такое никак не скажется на репутации прививки.Прививка для пациентов с антителами к COVID-19Директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава Вадим Тарасов заявил в прямом эфире на портале стопкоронавирус.рф, что тем, кто переболел COVID-19 и имеет антитела, бессмысленно делать прививку от коронавирусной инфекции. Специалист отметил, что более серьезная реакция иммунного ответа появляется у тех, кто переболел этим заболеванием в тяжелой форме.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201129/vaktsina-1586835457.html

https://ria.ru/20201129/vaktsina-1586798241.html

https://ria.ru/20201124/vaktsina-1586067158.html

иерусалим

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство здравоохранения рф (минздрав россии), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, иерусалим, израиль, общество