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Алиев предложил создать коридор между Нахичеванью и Азербайджаном

Алиев предложил создать коридор между Нахичеванью и Азербайджаном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил создать коридор, соединяющий Нахичевань с западной частью страны. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T11:25

2020-12-01T11:25

2020-12-01T12:13

ситуация в нагорном карабахе

нахичевань

азербайджан

в мире

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БАКУ, 1 дек — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил создать коридор, соединяющий Нахичевань с западной частью страны.Нахичеванская Автономная Республика относится к Азербайджану, но отделена от него территорией Армении.Он добавил, что к новому коридору смогут подключиться Россия, Турция, Иран и Армения."Таким образом, в регионе может быть создана новая пятисторонняя платформа сотрудничества. Я уже довел эту свою мысль до президентов России и Турции. И Реджеп Тайип Эрдоган, и Владимир Путин положительно отнеслись к этому. Вот наше предложение. Мы хотим, чтобы в регионе установился долгосрочный мир", — подчеркнул президент.Алиев также хочет создать новый Лачинский коридор. Нынешний соединяет Ереван и Степанакерт и проходит в числе прочих городов через Лачин. Азербайджанский лидер предлагает передать Лачин Баку, а дорогу проложить через другие локации.Десятого ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали соглашение о полном прекращении боев в Карабахе. Армения обязалась вернуть азербайджанцам Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Стороны должны обменяться пленными и телами погибших. В регионе размещаются российские миротворцы, также создается российско-турецкий центр мониторинга.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Премьер-министр Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались акции протеста с требованием отставки главы правительства.

нахичевань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нахичевань, азербайджан, в мире