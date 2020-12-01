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Ситуация в Нагорном Карабахе
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Алиев предложил создать коридор между Нахичеванью и Азербайджаном
Алиев предложил создать коридор между Нахичеванью и Азербайджаном
Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил создать коридор, соединяющий Нахичевань с западной частью страны. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T11:25
2020-12-01T12:13
ситуация в нагорном карабахе
нахичевань
азербайджан
в мире
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БАКУ, 1 дек — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил создать коридор, соединяющий Нахичевань с западной частью страны.Нахичеванская Автономная Республика относится к Азербайджану, но отделена от него территорией Армении.Он добавил, что к новому коридору смогут подключиться Россия, Турция, Иран и Армения."Таким образом, в регионе может быть создана новая пятисторонняя платформа сотрудничества. Я уже довел эту свою мысль до президентов России и Турции. И Реджеп Тайип Эрдоган, и Владимир Путин положительно отнеслись к этому. Вот наше предложение. Мы хотим, чтобы в регионе установился долгосрочный мир", — подчеркнул президент.Алиев также хочет создать новый Лачинский коридор. Нынешний соединяет Ереван и Степанакерт и проходит в числе прочих городов через Лачин. Азербайджанский лидер предлагает передать Лачин Баку, а дорогу проложить через другие локации.Десятого ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали соглашение о полном прекращении боев в Карабахе. Армения обязалась вернуть азербайджанцам Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Стороны должны обменяться пленными и телами погибших. В регионе размещаются российские миротворцы, также создается российско-турецкий центр мониторинга.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Премьер-министр Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались акции протеста с требованием отставки главы правительства.
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нахичевань, азербайджан, в мире

Алиев предложил создать коридор между Нахичеванью и Азербайджаном

11:25 01.12.2020 (обновлено: 12:13 01.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей КуденкоКолонна с азербайджанскими военными в Кельбаджарском районе
Колонна с азербайджанскими военными в Кельбаджарском районе - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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БАКУ, 1 дек — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил создать коридор, соединяющий Нахичевань с западной частью страны.
Нахичеванская Автономная Республика относится к Азербайджану, но отделена от него территорией Армении.
"Мы выводим Нахчыван (Нахичевань. — Прим. ред.) из окружения, в то же время открываем новую транспортную артерию. Могу сказать, что все страны будут извлекать из этого только выгоду", — заявил Алиев в своем обращении к народу.
Он добавил, что к новому коридору смогут подключиться Россия, Турция, Иран и Армения.
"Таким образом, в регионе может быть создана новая пятисторонняя платформа сотрудничества. Я уже довел эту свою мысль до президентов России и Турции. И Реджеп Тайип Эрдоган, и Владимир Путин положительно отнеслись к этому. Вот наше предложение. Мы хотим, чтобы в регионе установился долгосрочный мир", — подчеркнул президент.
Алиев также хочет создать новый Лачинский коридор. Нынешний соединяет Ереван и Степанакерт и проходит в числе прочих городов через Лачин. Азербайджанский лидер предлагает передать Лачин Баку, а дорогу проложить через другие локации.
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Десятого ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали соглашение о полном прекращении боев в Карабахе. Армения обязалась вернуть азербайджанцам Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Стороны должны обменяться пленными и телами погибших. В регионе размещаются российские миротворцы, также создается российско-турецкий центр мониторинга.
В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались акции протеста с требованием отставки главы правительства.
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Ситуация в Нагорном КарабахеНахичеваньАзербайджанВ мире
 
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