https://ria.ru/20201201/koreya-1587224547.html

Россия и США обсудили ситуацию вокруг Корейского полуострова

Россия и США обсудили ситуацию вокруг Корейского полуострова

Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов обсудил с первым заместителем государственного секретаря, спецпредставителем США по Корее Стивеном Биганом ситуацию вокруг... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T18:59

2020-12-01T18:59

2020-12-01T18:59

стивен биган

игорь моргулов

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

пхеньян

ханой

сша

в мире

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов обсудил с первым заместителем государственного секретаря, спецпредставителем США по Корее Стивеном Биганом ситуацию вокруг Корейского полуострова, говорится в сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора сторон.Переговоры США и КНДР зашли в тупик после провала саммита в Ханое в феврале 2019 года. Вашингтон требовал от Пхеньяна более решительных действий по отказу от ядерного оружия, КНДР в свою очередь отмечала, что США вообще ничего не предпринимают в ответ на ее добровольные шаги по денуклеаризации. Единственные после этого рабочие переговоры КНДР-США в Швеции в октябре также закончились провалом.До конца 2019 года КНДР не раз ставила ультиматум, что США должны выработать "новое решение" по денуклеаризации и предоставить КНДР гарантии безопасности, или диалог будет прекращен. С начала 2020 года встречи представителей КНДР-США на каком бы то ни было уровне не были возобновлены, а Северная Корея не раз заявила, что больше не намерена продолжать переговоры с США.

https://ria.ru/20200914/kndr-1577207157.html

пхеньян

ханой

сша

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стивен биган, игорь моргулов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), пхеньян, ханой, сша, в мире