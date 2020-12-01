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Путина пригласили на запуск ГХК в Усть-Куте в 2024 году

Путина пригласили на запуск ГХК в Усть-Куте в 2024 году

Председатель совета директоров "ИНК - Капитал" Николай Буйнов пригласил президента России Владимира Путина на запуск газохимического комплекса в Усть-Куте... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T22:26

2020-12-01T22:26

2020-12-01T22:26

владимир путин

иркутская область

усть-кут

экономика

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ТОБОЛЬСК (Тюменская обл.), 1 дек – РИА Новости. Председатель совета директоров "ИНК - Капитал" Николай Буйнов пригласил президента России Владимира Путина на запуск газохимического комплекса в Усть-Куте Иркутской области в 2024 году.Президент провел совещание по развитию нефтегазохимической отрасли в режиме видеоконференции.По словам Буйнова, компания ставит себе задачу создать газохимический кластер с возможной государственной поддержкой."Уважаемый Владимир Владимирович, пользуясь случаем, приглашаем вас принять участие в запуске нашего газохимического комплекса в городе Усть-Куте в 2024 году. Мы будем благодарны, если вы это предложение примите", - сказал Буйнов.Президент поблагодарил председателя совета директоров "ИНК - Капитал"."Спасибо, Николай Михаилович. А вы когда запускаете? В каком месяце?" - спросил Путин.Буйнов ответил, что до конца 2024 года планируется запуск. "Сейчас пандемия, месяц мы боимся назвать, потому что не все просто получается. Но до конца 2024-го планируем сделать это, потому что основное оборудование уже все на площадке", - сказал председатель совета директоров "ИНК - Капитал"."Хорошо, Николай Михайлович. Обсудим потом, еще попозже. Вам успехов", - ответил президент.

https://ria.ru/20201201/soglashenie-1587234219.html

иркутская область

усть-кут

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владимир путин, иркутская область, усть-кут, экономика