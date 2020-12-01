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Путина пригласили на запуск ГХК в Усть-Куте в 2024 году
Путина пригласили на запуск ГХК в Усть-Куте в 2024 году
Председатель совета директоров "ИНК - Капитал" Николай Буйнов пригласил президента России Владимира Путина на запуск газохимического комплекса в Усть-Куте... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T22:26
2020-12-01T22:26
владимир путин
иркутская область
усть-кут
экономика
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ТОБОЛЬСК (Тюменская обл.), 1 дек – РИА Новости. Председатель совета директоров "ИНК - Капитал" Николай Буйнов пригласил президента России Владимира Путина на запуск газохимического комплекса в Усть-Куте Иркутской области в 2024 году.Президент провел совещание по развитию нефтегазохимической отрасли в режиме видеоконференции.По словам Буйнова, компания ставит себе задачу создать газохимический кластер с возможной государственной поддержкой."Уважаемый Владимир Владимирович, пользуясь случаем, приглашаем вас принять участие в запуске нашего газохимического комплекса в городе Усть-Куте в 2024 году. Мы будем благодарны, если вы это предложение примите", - сказал Буйнов.Президент поблагодарил председателя совета директоров "ИНК - Капитал"."Спасибо, Николай Михаилович. А вы когда запускаете? В каком месяце?" - спросил Путин.Буйнов ответил, что до конца 2024 года планируется запуск. "Сейчас пандемия, месяц мы боимся назвать, потому что не все просто получается. Но до конца 2024-го планируем сделать это, потому что основное оборудование уже все на площадке", - сказал председатель совета директоров "ИНК - Капитал"."Хорошо, Николай Михайлович. Обсудим потом, еще попозже. Вам успехов", - ответил президент.
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владимир путин, иркутская область, усть-кут, экономика

Путина пригласили на запуск ГХК в Усть-Куте в 2024 году

22:26 01.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли России
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли России - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ТОБОЛЬСК (Тюменская обл.), 1 дек – РИА Новости. Председатель совета директоров "ИНК - Капитал" Николай Буйнов пригласил президента России Владимира Путина на запуск газохимического комплекса в Усть-Куте Иркутской области в 2024 году.
Президент провел совещание по развитию нефтегазохимической отрасли в режиме видеоконференции.

"Уважаемый Владимир Владимирович, на Восточном экономическом форуме в вашем присутствии мы с японскими партнерами подписали соглашение о строительстве крупнейшего в Восточной Сибири завода полимеров мощностью 650 тысяч тонн в год. Общий объем инвестиций оценивается в 200 миллиардов рублей. Несмотря на сложности, в этом году на площадке у завода в городе Усть-Куте Северным морским путем и далее по реке Лена доставлено основное оборудование для этого завода", - сказал Буйнов.

По словам Буйнова, компания ставит себе задачу создать газохимический кластер с возможной государственной поддержкой.
"Уважаемый Владимир Владимирович, пользуясь случаем, приглашаем вас принять участие в запуске нашего газохимического комплекса в городе Усть-Куте в 2024 году. Мы будем благодарны, если вы это предложение примите", - сказал Буйнов.
Президент поблагодарил председателя совета директоров "ИНК - Капитал".
"Спасибо, Николай Михаилович. А вы когда запускаете? В каком месяце?" - спросил Путин.
Буйнов ответил, что до конца 2024 года планируется запуск. "Сейчас пандемия, месяц мы боимся назвать, потому что не все просто получается. Но до конца 2024-го планируем сделать это, потому что основное оборудование уже все на площадке", - сказал председатель совета директоров "ИНК - Капитал".
"Хорошо, Николай Михайлович. Обсудим потом, еще попозже. Вам успехов", - ответил президент.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
Вчера, 19:54
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