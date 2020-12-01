https://ria.ru/20201201/klinika-1587253658.html

Суд приостановил работу клиники в Москве за нарушение мер по COVID-19

Суд приостановил работу клиники в Москве за нарушение мер по COVID-19

Суд приостановил деятельность клиники "Чайка" в Москве за нарушения санитарных норм, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора во вторник. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T22:42

2020-12-01T22:42

2020-12-01T22:42

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

происшествия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Суд приостановил деятельность клиники "Чайка" в Москве за нарушения санитарных норм, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора во вторник.Ранее специалисты управления Роспотребнадзора по Москве временно запретили деятельность клинике "Чайка" в Москва-Сити. Было установлено, что клиника провела пациентам 19 тестов на COVID-19, результаты тестов были положительными, однако данные о результатах тестов не были предоставлены в органы Роспотребнадзора.Отмечается, что устранение нарушений в медицинском центре находится на строгом контроле управления Роспотребнадзора по Москве.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, происшествия