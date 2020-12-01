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Суд приостановил работу клиники в Москве за нарушение мер по COVID-19
Суд приостановил работу клиники в Москве за нарушение мер по COVID-19
Суд приостановил деятельность клиники "Чайка" в Москве за нарушения санитарных норм, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора во вторник. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T22:42
2020-12-01T22:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
происшествия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Суд приостановил деятельность клиники "Чайка" в Москве за нарушения санитарных норм, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора во вторник.Ранее специалисты управления Роспотребнадзора по Москве временно запретили деятельность клинике "Чайка" в Москва-Сити. Было установлено, что клиника провела пациентам 19 тестов на COVID-19, результаты тестов были положительными, однако данные о результатах тестов не были предоставлены в органы Роспотребнадзора.Отмечается, что устранение нарушений в медицинском центре находится на строгом контроле управления Роспотребнадзора по Москве.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, происшествия

Суд приостановил работу клиники в Москве за нарушение мер по COVID-19

22:42 01.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений БиятовСотрудник клиники "Чайка" в защитном костюме
Сотрудник клиники Чайка в защитном костюме - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Суд приостановил деятельность клиники "Чайка" в Москве за нарушения санитарных норм, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора во вторник.
Ранее специалисты управления Роспотребнадзора по Москве временно запретили деятельность клинике "Чайка" в Москва-Сити. Было установлено, что клиника провела пациентам 19 тестов на COVID-19, результаты тестов были положительными, однако данные о результатах тестов не были предоставлены в органы Роспотребнадзора.

"Материалы дела были направлены в суд для принятия решения о приостановлении деятельности. 30 ноября 2020 года дело об административном правонарушении было рассмотрено Пресненским районным судом. Суд постановил признать ООО "КЛИНИКИ ЧАЙКА" виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ и назначил административное наказание в виде административного приостановления деятельности медицинского центра ООО "КЛИНИКИ ЧАЙКА" (Пресненская наб., д. 8, стр. 1) на срок 14 суток", - говорится в сообщении.

Отмечается, что устранение нарушений в медицинском центре находится на строгом контроле управления Роспотребнадзора по Москве.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваПроисшествия
 
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