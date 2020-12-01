Суд приостановил работу клиники в Москве за нарушение мер по COVID-19
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Суд приостановил деятельность клиники "Чайка" в Москве за нарушения санитарных норм, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора во вторник.
Ранее специалисты управления Роспотребнадзора по Москве временно запретили деятельность клинике "Чайка" в Москва-Сити. Было установлено, что клиника провела пациентам 19 тестов на COVID-19, результаты тестов были положительными, однако данные о результатах тестов не были предоставлены в органы Роспотребнадзора.
"Материалы дела были направлены в суд для принятия решения о приостановлении деятельности. 30 ноября 2020 года дело об административном правонарушении было рассмотрено Пресненским районным судом. Суд постановил признать ООО "КЛИНИКИ ЧАЙКА" виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ и назначил административное наказание в виде административного приостановления деятельности медицинского центра ООО "КЛИНИКИ ЧАЙКА" (Пресненская наб., д. 8, стр. 1) на срок 14 суток", - говорится в сообщении.
Отмечается, что устранение нарушений в медицинском центре находится на строгом контроле управления Роспотребнадзора по Москве.
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