https://ria.ru/20201201/khorvatiya-1587197905.html
Хорватия закрыла границы для иностранных туристов
Хорватия закрыла границы для иностранных туристов
С 1 декабря иностранные граждане не смогут посещать Хорватию с туристическими целями, сообщает АТОР со ссылкой на постановление властей, подписанное 30 ноября и РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T17:18
2020-12-01T17:18
2020-12-01T17:18
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. С 1 декабря иностранные граждане не смогут посещать Хорватию с туристическими целями, сообщает АТОР со ссылкой на постановление властей, подписанное 30 ноября и размещенное на сайте министерства иностранных дел страны. Ограничение вводится временно и будет действовать до 15 декабря 2020 года из-за роста числа заболевших коронавирусом. Ранее путешественники могли приезжать, предоставив ваучер и справку об отсутствии COVID-19. Въезд в Хорватию все еще разрешен отдельным категориям граждан — тем, кто направляется на работу, учебу, воссоединяется с семьей, а также пересекает страну транзитом и не планирует проводить в ней более 12 часов. Во всех этих случаях у прибывших должна быть справка об отсутствии коронавируса.По данным офиса по туризму Хорватии, в текущем году в стране побывало около 24 тысяч российских отдыхающих. В основном, это самостоятельные туристы — прямого авиасообщения между этими двумя государствами пока нет. "Гости прилетали и летом. Это были стыковочные рейсы через Лондон, Стамбул", — говорит руководитель российского представительства офиса по туризму Хорватии Райко Ружичка.
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туристы, авиарейсы, самолеты, коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, лондон, хорватия, стамбул
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. С 1 декабря иностранные граждане не смогут посещать Хорватию с туристическими целями, сообщает АТОР со ссылкой на постановление властей, подписанное 30 ноября и размещенное на сайте министерства иностранных дел страны.
Ограничение вводится временно и будет действовать до 15 декабря 2020 года из-за роста числа заболевших коронавирусом. Ранее путешественники могли приезжать, предоставив ваучер и справку об отсутствии COVID-19.
Въезд в Хорватию все еще разрешен отдельным категориям граждан — тем, кто направляется на работу, учебу, воссоединяется с семьей, а также пересекает страну транзитом и не планирует проводить в ней более 12 часов. Во всех этих случаях у прибывших должна быть справка об отсутствии коронавируса.
По данным офиса по туризму Хорватии, в текущем году в стране побывало около 24 тысяч российских отдыхающих. В основном, это самостоятельные туристы — прямого авиасообщения между этими двумя государствами пока нет. "Гости прилетали и летом. Это были стыковочные рейсы через Лондон, Стамбул", — говорит руководитель российского представительства офиса по туризму Хорватии Райко Ружичка.