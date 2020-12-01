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В одном из районов Москвы ввели карантин по бешенству

В одном из районов Москвы ввели карантин по бешенству

Карантин из-за выявления бешенства у домашнего животного установлен на территории района Сокольники Восточного административного округа Москвы до 1 февраля 2021 РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T17:27

2020-12-01T17:27

2020-12-01T18:01

восточный административный округ (москва)

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Карантин из-за выявления бешенства у домашнего животного установлен на территории района Сокольники Восточного административного округа Москвы до 1 февраля 2021 года, соответствующее распоряжение мэра столицы Сергея Собянина опубликовано на официальном портале мэра и правительства города.Отмечается, что на период карантина на территории района запрещается проведение выставок собак и кошек, торговля домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы этой территории.

восточный административный округ (москва)

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

восточный административный округ (москва), сергей собянин, москва, общество