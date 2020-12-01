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В одном из районов Москвы ввели карантин по бешенству
В одном из районов Москвы ввели карантин по бешенству
Карантин из-за выявления бешенства у домашнего животного установлен на территории района Сокольники Восточного административного округа Москвы до 1 февраля 2021 РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T17:27
2020-12-01T17:27
2020-12-01T18:01
восточный административный округ (москва)
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Карантин из-за выявления бешенства у домашнего животного установлен на территории района Сокольники Восточного административного округа Москвы до 1 февраля 2021 года, соответствующее распоряжение мэра столицы Сергея Собянина опубликовано на официальном портале мэра и правительства города.Отмечается, что на период карантина на территории района запрещается проведение выставок собак и кошек, торговля домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы этой территории.
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РИА Новости
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восточный административный округ (москва), сергей собянин, москва, общество