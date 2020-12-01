https://ria.ru/20201201/karabakh-1587124411.html

Алиев заявил о стратегическом видении урегулирования в Карабахе

Алиев заявил о стратегическом видении урегулирования в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армяне и азербайджанцы будут жить в условиях добрососедства в Карабахе. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T12:19

2020-12-01T12:19

2020-12-01T12:19

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

ильхам алиев

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 1 дек – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армяне и азербайджанцы будут жить в условиях добрососедства в Карабахе.Боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Баку и Ереван ввели военное положение и обвинили друг друга в атаках на гражданское население. Жертвами обострившегося конфликта стали как военнослужащие, так и мирные жители с обеих сторон. В ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал с президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным соглашение о прекращении огня и боевых действий в Карабахе.Согласно документу, Баку и Ереван останавливаются на занятых позициях, а под контроль Азербайджана переходит часть территории Нагорного Карабаха. Двадцатого ноября Баку официально был передан Агдамский район, 25 ноября – Кельбаджарский, а 1 декабря – Лачинский, он же последний.

https://ria.ru/20201201/koridor-1587111796.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире