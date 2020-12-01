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Алиев заявил о попытках сорвать соглашение по Карабаху

Алиев заявил о попытках сорвать соглашение по Карабаху

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что есть попытки сорвать перемирие в Нагорном Карабахе, и пообещал жесткий ответ. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T11:13

2020-12-01T11:13

2020-12-01T13:18

ситуация в нагорном карабахе

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

в мире

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БАКУ, 1 дек — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что есть попытки сорвать перемирие в Нагорном Карабахе, и пообещал жесткий ответ.При этом, по словам Алиева, режим прекращения огня в целом соблюдается.Ранее стало известно, что под контроль Баку перешел Лачинский район — последний из трех, которые значились в документе о перемирии.Десятого ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали соглашение о полном прекращении боев в Карабахе. Армения обязалась вернуть азербайджанцам Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Стороны должны обменяться пленными и телами погибших. В регионе размещаются российские миротворцы, также создается российско-турецкий центр мониторинга.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Премьер-министр Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались акции протеста с требованием отставки главы правительства.

нагорно-карабахская республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, в мире