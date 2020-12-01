Алиев заявил о попытках сорвать соглашение по Карабаху
11:13 01.12.2020 (обновлено: 13:18 01.12.2020)
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКолонна с азербайджанскими военными в Кельбаджарском районе
БАКУ, 1 дек — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что есть попытки сорвать перемирие в Нагорном Карабахе, и пообещал жесткий ответ.
"Это соглашение <...> некоторых очень раздражает тем, что здесь уже возник новый формат безопасности. В заявлении закреплено создание совместного турецко-российского центра. В то же время некоторых раздражает принятие здесь мер безопасности и выполнение положений заявления. Однако никто не может вмешиваться в наши дела, в достигнутое соглашение", — заявил он в своем обращении к народу.
При этом, по словам Алиева, режим прекращения огня в целом соблюдается.
Ранее стало известно, что под контроль Баку перешел Лачинский район — последний из трех, которые значились в документе о перемирии.
Десятого ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали соглашение о полном прекращении боев в Карабахе. Армения обязалась вернуть азербайджанцам Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Стороны должны обменяться пленными и телами погибших. В регионе размещаются российские миротворцы, также создается российско-турецкий центр мониторинга.
В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались акции протеста с требованием отставки главы правительства.