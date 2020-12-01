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В тюменском торговом центре установили камеры видеонаблюдения в туалетах
В тюменском торговом центре установили камеры видеонаблюдения в туалетах
Прокуратура проверит торговый центр в Тюмени, в котором руководство установило в туалетах камеры видеонаблюдения, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 01.12.2020
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тюмень
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Прокуратура проверит торговый центр в Тюмени, в котором руководство установило в туалетах камеры видеонаблюдения, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.Ранее в социальных сетях опубликовали видеозапись, на которой посетитель тюменского ЦУМа показывает несколько камер наблюдения, установленных в мужском туалете в зале с писсуарами.
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тюмень, происшествия

В тюменском торговом центре установили камеры видеонаблюдения в туалетах

10:43 01.12.2020 (обновлено: 11:16 01.12.2020)
 
© Depositphotos / lucidwatersОбщественный туалет
Общественный туалет - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© Depositphotos / lucidwaters
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Прокуратура проверит торговый центр в Тюмени, в котором руководство установило в туалетах камеры видеонаблюдения, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Ранее в социальных сетях опубликовали видеозапись, на которой посетитель тюменского ЦУМа показывает несколько камер наблюдения, установленных в мужском туалете в зале с писсуарами.
"Прокуратура Центрального округа города Тюмени проверит эту информацию", - сказала собеседница агентства.
 
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