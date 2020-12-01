https://ria.ru/20201201/kamery-1587103110.html

В тюменском торговом центре установили камеры видеонаблюдения в туалетах

В тюменском торговом центре установили камеры видеонаблюдения в туалетах

Прокуратура проверит торговый центр в Тюмени, в котором руководство установило в туалетах камеры видеонаблюдения, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T10:43

2020-12-01T10:43

2020-12-01T11:16

тюмень

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Прокуратура проверит торговый центр в Тюмени, в котором руководство установило в туалетах камеры видеонаблюдения, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.Ранее в социальных сетях опубликовали видеозапись, на которой посетитель тюменского ЦУМа показывает несколько камер наблюдения, установленных в мужском туалете в зале с писсуарами.

тюмень

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тюмень, происшествия