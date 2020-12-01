https://ria.ru/20201201/izbienie-1587117011.html
СК проверит данные об избиении школьников в дагестанском селе
СК проверит данные об избиении школьников в дагестанском селе
Следователи проверяют информацию о систематическом избиении школьников сверстниками в дагестанском селе Батаюрт, сообщает пресс-служба СУСК РФ по республике. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T11:50
2020-12-01T11:50
2020-12-01T11:50
республика дагестан
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_3ec375048e478c59e0de91a7a87d7109.jpg
МАХАЧКАЛА, 1 дек – РИА Новости. Следователи проверяют информацию о систематическом избиении школьников сверстниками в дагестанском селе Батаюрт, сообщает пресс-служба СУСК РФ по республике.Также в ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. Ход и результаты проверки взяты на контроль руководителем следственного управления генерал-майором юстиции Анатолием Щуровым.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_f8a16ea9bc7fe0c84e5bf10cc456c6b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика дагестан, происшествия
МАХАЧКАЛА, 1 дек – РИА Новости. Следователи проверяют информацию о систематическом избиении школьников сверстниками в дагестанском селе Батаюрт, сообщает пресс-служба СУСК РФ по республике.
"Тридцатого ноября 2020 года в сети интернет распространены фото и видеозаписи о систематическом избиении группой школьников в селе Батаюрт Хасавюртовского района республики Дагестан своих сверстников и вымогательстве у них денежных средств. По данному факту следственными органами СК РФ по республике Дагестан инициирована процессуальная проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств указанных событий", – говорится в сообщении.
Также в ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. Ход и результаты проверки взяты на контроль руководителем следственного управления генерал-майором юстиции Анатолием Щуровым.