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СК проверит данные об избиении школьников в дагестанском селе

СК проверит данные об избиении школьников в дагестанском селе

Следователи проверяют информацию о систематическом избиении школьников сверстниками в дагестанском селе Батаюрт, сообщает пресс-служба СУСК РФ по республике. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T11:50

2020-12-01T11:50

2020-12-01T11:50

республика дагестан

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 1 дек – РИА Новости. Следователи проверяют информацию о систематическом избиении школьников сверстниками в дагестанском селе Батаюрт, сообщает пресс-служба СУСК РФ по республике.Также в ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. Ход и результаты проверки взяты на контроль руководителем следственного управления генерал-майором юстиции Анатолием Щуровым.

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2020

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Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика дагестан, происшествия