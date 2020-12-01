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В Пермском крае будет развиваться IT-сектор
В Пермском крае будет развиваться IT-сектор
Соглашение о цифровой трансформации системы госрегулирования и технологическом развитии социально значимых секторов экономики подписали власти Пермского края и... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T19:23
2020-12-01T19:23
дмитрий махонин
ростех
пермский край
технологии
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ПЕРМЬ, 1 дек — РИА Новости. Соглашение о цифровой трансформации системы госрегулирования и технологическом развитии социально значимых секторов экономики подписали власти Пермского края и госкорпорация "Ростех", сообщается на сайте губернатора и правительства региона.Как уточняет пресс-служба губернатора, согласно документу, корпорация окажет региону методологическую и экспертную поддержку на стадии предпроекта будущего технологического IT-ландшафта и построения целевых моделей рынка. Все предлагаемые "Ростехом" решения будут разработаны в рамках нового цифрового направления Rostec.digital, представленного на V юбилейной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2020).По данным пресс-службы губернатора, в настоящий момент в Пермском крае работает почти две тысячи IT-компаний, в которых трудятся 16 тысяч человек.Как отметил директор по цифровой трансформации "Ростеха" Рачик Петросян, результатом сотрудничества Госкорпорации и региона должна стать сформированная благоприятная среда для качественного развития IT-сектора. В пресс-службе губернатора добавили, что ожидаемая разработка информационных систем по модели государственно-частного партнерства или посредством концессионного соглашения даст начало появлению большого количества нового частного цифрового бизнеса и развитию уже существующего посредством их подключения к широкой государственной инфраструктуре. "Такая модель взаимодействия между регионом и госкорпорацией "Ростех" позволит правительству края значительно сократить временные и финансовые издержки при решении государственные задачи в области цифровой трансформации", – заключили в пресс-службе губернатора.
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дмитрий махонин, ростех, пермский край, технологии

В Пермском крае будет развиваться IT-сектор

19:23 01.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСтенд госкорпорации "Ростех" на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ-2019" в Екатеринбурге
Стенд госкорпорации Ростех на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ПЕРМЬ, 1 дек — РИА Новости. Соглашение о цифровой трансформации системы госрегулирования и технологическом развитии социально значимых секторов экономики подписали власти Пермского края и госкорпорация "Ростех", сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
Как уточняет пресс-служба губернатора, согласно документу, корпорация окажет региону методологическую и экспертную поддержку на стадии предпроекта будущего технологического IT-ландшафта и построения целевых моделей рынка. Все предлагаемые "Ростехом" решения будут разработаны в рамках нового цифрового направления Rostec.digital, представленного на V юбилейной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2020).
По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, регион заинтересован в дальнейшем развитии IT-сектора. "Мы <...> ставим перед собой амбициозные задачи попасть в ТОП-10 регионов по развитию в IT-сфере. Планируем увеличить число занятых в этой отрасли до 22 тысяч. Благодаря цифровизации сможем решать острые социальные вопросы, подключая нашу инфраструктуру к интернету. Рассматриваем возможности реализации некоторых проектов в сфере IT в рамках государственно-частного партнерства", – цитирует пресс-служба Махонина.
По данным пресс-службы губернатора, в настоящий момент в Пермском крае работает почти две тысячи IT-компаний, в которых трудятся 16 тысяч человек.
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Как отметил директор по цифровой трансформации "Ростеха" Рачик Петросян, результатом сотрудничества Госкорпорации и региона должна стать сформированная благоприятная среда для качественного развития IT-сектора.
"Это станет катализатором для появления множества передовых цифровых сервисов и услуг для жителей края. Они получат возможность пользоваться цифровыми продуктами отечественных разработчиков в различных социально-значимых сферах экономики, таких как транспорт, ЖКХ, образование и другие", – пояснил он.
В пресс-службе губернатора добавили, что ожидаемая разработка информационных систем по модели государственно-частного партнерства или посредством концессионного соглашения даст начало появлению большого количества нового частного цифрового бизнеса и развитию уже существующего посредством их подключения к широкой государственной инфраструктуре. "Такая модель взаимодействия между регионом и госкорпорацией "Ростех" позволит правительству края значительно сократить временные и финансовые издержки при решении государственные задачи в области цифровой трансформации", – заключили в пресс-службе губернатора.
 
Дмитрий МахонинРостехПермский крайТехнологии
 
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