https://ria.ru/20201201/it-sektor-1587229043.html

В Пермском крае будет развиваться IT-сектор

В Пермском крае будет развиваться IT-сектор

Соглашение о цифровой трансформации системы госрегулирования и технологическом развитии социально значимых секторов экономики подписали власти Пермского края и... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T19:23

2020-12-01T19:23

2020-12-01T19:23

дмитрий махонин

ростех

пермский край

технологии

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ПЕРМЬ, 1 дек — РИА Новости. Соглашение о цифровой трансформации системы госрегулирования и технологическом развитии социально значимых секторов экономики подписали власти Пермского края и госкорпорация "Ростех", сообщается на сайте губернатора и правительства региона.Как уточняет пресс-служба губернатора, согласно документу, корпорация окажет региону методологическую и экспертную поддержку на стадии предпроекта будущего технологического IT-ландшафта и построения целевых моделей рынка. Все предлагаемые "Ростехом" решения будут разработаны в рамках нового цифрового направления Rostec.digital, представленного на V юбилейной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2020).По данным пресс-службы губернатора, в настоящий момент в Пермском крае работает почти две тысячи IT-компаний, в которых трудятся 16 тысяч человек.Как отметил директор по цифровой трансформации "Ростеха" Рачик Петросян, результатом сотрудничества Госкорпорации и региона должна стать сформированная благоприятная среда для качественного развития IT-сектора. В пресс-службе губернатора добавили, что ожидаемая разработка информационных систем по модели государственно-частного партнерства или посредством концессионного соглашения даст начало появлению большого количества нового частного цифрового бизнеса и развитию уже существующего посредством их подключения к широкой государственной инфраструктуре. "Такая модель взаимодействия между регионом и госкорпорацией "Ростех" позволит правительству края значительно сократить временные и финансовые издержки при решении государственные задачи в области цифровой трансформации", – заключили в пресс-службе губернатора.

https://ria.ru/20201130/kultura-1587036963.html

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дмитрий махонин, ростех, пермский край, технологии