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В ЕС заявили, что убийство ученого не сдержит ядерный потенциал Ирана
В ЕС заявили, что убийство ученого не сдержит ядерный потенциал Ирана
Убийство ученого-ядерщика в Иране является преступлением, это не будет способствовать сдерживанию ядерного потенциала Ирана, заявил Верховный представитель... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T16:33
2020-12-01T16:33
мохсен фахризаде
убийство иранского физика-ядерщика
жозеп боррель
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
министерство обороны ирана
совет безопасности оон
евросоюз
иран
сша
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БРЮССЕЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Убийство ученого-ядерщика в Иране является преступлением, это не будет способствовать сдерживанию ядерного потенциала Ирана, заявил Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.Глава дипломатии ЕС, который также является координатором комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил, что надеется вернуть представителей США и Ирана за стол переговоров. "В этом году мы стремились сохранить соглашение, несмотря на выход США. Государства ЕС проявили в этом единство. Соглашение по-прежнему в силе, и у нас сохраняется надежда, что иранцы и американцы согласятся вернуться за стол переговоров", - добавил он.Боррель подтвердил, что сохранение сделки по "иранскому ядерному досье" остается приоритетом. "Наша главная задача сохранить это соглашение, ведь без него Иран уже был бы ядерной державой. Это очевидно", - сказала Боррель.Глава европейской дипломатии напомнил, что до Рождества состоится заседание совместной комиссии СВПД, которую он возглавляет. "Мы сделаем все возможное, чтобы это соглашение оставалось гарантом безопасности в регионе", - заключил Боррель.Ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде погиб в результате покушения в провинции Тегеран 27 ноября, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Минобороны Ирана подтвердило, что убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием СВПД, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность, в частности, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
https://radiosputnik.ria.ru/20201130/fakhrizade-1586959953.html
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мохсен фахризаде, убийство иранского физика-ядерщика, жозеп боррель, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), министерство обороны ирана, совет безопасности оон, евросоюз, иран, сша, в мире

В ЕС заявили, что убийство ученого не сдержит ядерный потенциал Ирана

16:33 01.12.2020
 
© AP Photo / Fars News AgencyМесто убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране
Место убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© AP Photo / Fars News Agency
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БРЮССЕЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Убийство ученого-ядерщика в Иране является преступлением, это не будет способствовать сдерживанию ядерного потенциала Ирана, заявил Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

"Речь идет об убийстве, преступлении, надо называть вещи своими именами. Нельзя таким образом решать проблемы. Убивая экспертов-ядерщиков, нельзя заставить Иран сдерживать свой ядерный потенциал", - сказал Боррель на онлайн-конференции Внешнеполитической службы ЕС в Брюсселе.

Глава дипломатии ЕС, который также является координатором комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил, что надеется вернуть представителей США и Ирана за стол переговоров. "В этом году мы стремились сохранить соглашение, несмотря на выход США. Государства ЕС проявили в этом единство. Соглашение по-прежнему в силе, и у нас сохраняется надежда, что иранцы и американцы согласятся вернуться за стол переговоров", - добавил он.
Боррель подтвердил, что сохранение сделки по "иранскому ядерному досье" остается приоритетом. "Наша главная задача сохранить это соглашение, ведь без него Иран уже был бы ядерной державой. Это очевидно", - сказала Боррель.
Церемония прощания с иранским ученым-ядерщиком Мохсеном Фахризаде в Мешхеде - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
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Глава европейской дипломатии напомнил, что до Рождества состоится заседание совместной комиссии СВПД, которую он возглавляет. "Мы сделаем все возможное, чтобы это соглашение оставалось гарантом безопасности в регионе", - заключил Боррель.
Ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде погиб в результате покушения в провинции Тегеран 27 ноября, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Минобороны Ирана подтвердило, что убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием СВПД, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность, в частности, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Мохсен Фахризаде - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
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Мохсен ФахризадеУбийство иранского физика-ядерщикаЖозеп БоррельСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Министерство обороны ИранаСовет Безопасности ООНЕвросоюзИранСШАВ мире
 
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