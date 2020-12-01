https://ria.ru/20201201/iran-1587189256.html

В ЕС заявили, что убийство ученого не сдержит ядерный потенциал Ирана

В ЕС заявили, что убийство ученого не сдержит ядерный потенциал Ирана

Убийство ученого-ядерщика в Иране является преступлением, это не будет способствовать сдерживанию ядерного потенциала Ирана, заявил Верховный представитель... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T16:33

2020-12-01T16:33

2020-12-01T16:33

мохсен фахризаде

убийство иранского физика-ядерщика

жозеп боррель

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

министерство обороны ирана

совет безопасности оон

евросоюз

иран

сша

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БРЮССЕЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Убийство ученого-ядерщика в Иране является преступлением, это не будет способствовать сдерживанию ядерного потенциала Ирана, заявил Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.Глава дипломатии ЕС, который также является координатором комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил, что надеется вернуть представителей США и Ирана за стол переговоров. "В этом году мы стремились сохранить соглашение, несмотря на выход США. Государства ЕС проявили в этом единство. Соглашение по-прежнему в силе, и у нас сохраняется надежда, что иранцы и американцы согласятся вернуться за стол переговоров", - добавил он.Боррель подтвердил, что сохранение сделки по "иранскому ядерному досье" остается приоритетом. "Наша главная задача сохранить это соглашение, ведь без него Иран уже был бы ядерной державой. Это очевидно", - сказала Боррель.Глава европейской дипломатии напомнил, что до Рождества состоится заседание совместной комиссии СВПД, которую он возглавляет. "Мы сделаем все возможное, чтобы это соглашение оставалось гарантом безопасности в регионе", - заключил Боррель.Ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде погиб в результате покушения в провинции Тегеран 27 ноября, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Минобороны Ирана подтвердило, что убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием СВПД, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность, в частности, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

https://radiosputnik.ria.ru/20201130/fakhrizade-1586959953.html

https://ria.ru/20201130/ubiystvo-1586904714.html

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мохсен фахризаде, убийство иранского физика-ядерщика, жозеп боррель, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), министерство обороны ирана, совет безопасности оон, евросоюз, иран, сша, в мире