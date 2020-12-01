https://ria.ru/20201201/iran-1587115621.html

Правительство Ирана раскритиковало проект о ядерной деятельности

Правительство Ирана раскритиковало проект о ядерной деятельности

Правительство Ирана не согласно с законопроектом депутатов об активизации ядерной деятельности страны, считает законопроект контрпродуктивным, заявил... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T11:45

2020-12-01T11:45

2020-12-01T11:45

парламент ирана

мид ирана

магатэ

европа

иран

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/150027/04/1500270440_0:0:2500:1406_1400x0_80_0_0_265f28305baf2b3384544d1f23a73994.jpg

ТЕГЕРАН, 1 дек – РИА Новости. Правительство Ирана не согласно с законопроектом депутатов об активизации ядерной деятельности страны, считает законопроект контрпродуктивным, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.Ранее депутаты парламента Ирана предложили законопроект, который предполагает производство и накопление в стране в год 120 килограммов урана с уровнем обогащения 20% (уран свыше 20% считается оружейным). В настоящий момент Иран обогащает уран на уровне выше 4% вместо 3,67%, предусмотренного соглашением.Предполагается задействование в течение трех месяцев центрифуг для обогащения урана IR-2M и центрифуг IR-6, в то время как ядерная сделка подразумевает использование центрифуг первого поколения IR-1.Также депутаты указывали на необходимость восстановления тяжеловодного реактора в Араке в прежнем состоянии - как это было до ядерной сделки, и строительства еще одного тяжеловодного реактора для производства радиозотопов в медицинских целях.Проект указывает на необходимость приостановить выполнение протокола о расширенных проверках МАГАТЭ в том случае, если Ирану не удастся нормализовать банковские отношения с Европой и экспорт нефти туда.Формально Иран и без этого проекта может увеличить уровень обогащения до нужного для себя уровня, то же касается использования центрифуг, поскольку прежде Тегеран принял решение об отказе от обязательств в рамках ядерной сделки в ответ на выход США из этого соглашения.

https://ria.ru/20201201/provokatsiya-1587040836.html

европа

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

парламент ирана, мид ирана, магатэ, европа, иран, в мире