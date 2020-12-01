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Правительство Ирана раскритиковало проект о ядерной деятельности
Правительство Ирана раскритиковало проект о ядерной деятельности
Правительство Ирана не согласно с законопроектом депутатов об активизации ядерной деятельности страны, считает законопроект контрпродуктивным, заявил... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T11:45
2020-12-01T11:45
2020-12-01T11:45
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ТЕГЕРАН, 1 дек – РИА Новости. Правительство Ирана не согласно с законопроектом депутатов об активизации ядерной деятельности страны, считает законопроект контрпродуктивным, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.Ранее депутаты парламента Ирана предложили законопроект, который предполагает производство и накопление в стране в год 120 килограммов урана с уровнем обогащения 20% (уран свыше 20% считается оружейным). В настоящий момент Иран обогащает уран на уровне выше 4% вместо 3,67%, предусмотренного соглашением.Предполагается задействование в течение трех месяцев центрифуг для обогащения урана IR-2M и центрифуг IR-6, в то время как ядерная сделка подразумевает использование центрифуг первого поколения IR-1.Также депутаты указывали на необходимость восстановления тяжеловодного реактора в Араке в прежнем состоянии - как это было до ядерной сделки, и строительства еще одного тяжеловодного реактора для производства радиозотопов в медицинских целях.Проект указывает на необходимость приостановить выполнение протокола о расширенных проверках МАГАТЭ в том случае, если Ирану не удастся нормализовать банковские отношения с Европой и экспорт нефти туда.Формально Иран и без этого проекта может увеличить уровень обогащения до нужного для себя уровня, то же касается использования центрифуг, поскольку прежде Тегеран принял решение об отказе от обязательств в рамках ядерной сделки в ответ на выход США из этого соглашения.
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парламент ирана, мид ирана, магатэ, европа, иран, в мире
ТЕГЕРАН, 1 дек – РИА Новости.
Правительство Ирана
не согласно с законопроектом депутатов об активизации ядерной деятельности страны, считает законопроект контрпродуктивным, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.
"Мы не сомневаемся, что (парламентарии) хотят реализации прав иранского народа, однако по поводу этого проекта правительство говорило, что против представления этого проекта таким образом, заявив, что этот законопроект не является ни необходимым, ни полезным", - сказал он в ходе брифинга.
Ранее депутаты парламента Ирана предложили законопроект, который предполагает производство и накопление в стране в год 120 килограммов урана с уровнем обогащения 20% (уран свыше 20% считается оружейным). В настоящий момент Иран обогащает уран на уровне выше 4% вместо 3,67%, предусмотренного соглашением.
Предполагается задействование в течение трех месяцев центрифуг для обогащения урана IR-2M и центрифуг IR-6, в то время как ядерная сделка подразумевает использование центрифуг первого поколения IR-1.
Также депутаты указывали на необходимость восстановления тяжеловодного реактора в Араке в прежнем состоянии - как это было до ядерной сделки, и строительства еще одного тяжеловодного реактора для производства радиозотопов в медицинских целях.
Проект указывает на необходимость приостановить выполнение протокола о расширенных проверках МАГАТЭ
в том случае, если Ирану не удастся нормализовать банковские отношения с Европой
и экспорт нефти туда.
Формально Иран и без этого проекта может увеличить уровень обогащения до нужного для себя уровня, то же касается использования центрифуг, поскольку прежде Тегеран принял решение об отказе от обязательств в рамках ядерной сделки в ответ на выход США
из этого соглашения.