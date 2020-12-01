https://ria.ru/20201201/iran-1587030143.html

Новый "мученик" Ирана. Отомстят ли за убийство известного ядерщика

Новый "мученик" Ирана. Отомстят ли за убийство известного ядерщика

Убийство руководителя иранской ядерной программы Мохсена Фахризаде может вновь поставить Ближний Восток на грань войны. Тегеран обвинил во всем Израиль и... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T08:00

2020-12-01T08:00

2020-12-01T08:08

россия

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

антониу гутерреш

хасан роухани

хайко маас

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

али хаменеи

китай

оон

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости, Галия Ибрагимова, Софья Мельничук. Убийство руководителя иранской ядерной программы Мохсена Фахризаде может вновь поставить Ближний Восток на грань войны. Тегеран обвинил во всем Израиль и пообещал отомстить. Тель-Авив и Вашингтон от комментариев воздержались, но Дональд Трамп ретвитнул пост о том, что "Моссад" давно охотился за Фахризаде. Чем чревата гибель "иранского Оппенгеймера" для региона, разбиралось РИА Новости. Приняли к сведению"Безжалостные наемники убили выдающегося ученого-атомщика Мохсена Фахризаде. Должностные лица обязаны расследовать преступление и наказать виновных. Важно взять на контроль научные и технические разработки мученика", — обратился к иранцам высший руководитель страны и духовный лидер Али Хаменеи. Не менее эмоционально на убийство "отца иранской ядерной бомбы" — так называли Фахризаде израильские и западные спецслужбы — отреагировал Хасан Роухани. Президент напрямую обвинил в содеянном израильскую разведку "Моссад" и предупредил, что реакция Тегерана не заставит долго ждать. "Израиль хочет посеять хаос, но ничего не выйдет. Иран понимает, что Джо Байден желает диалога, а не конфронтации", — высказался Роухани. Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи направил генсеку ООН Антонио Гутеррешу письмо с просьбой осудить преступление. Международная организация ответила, что "приняла к сведению убийство ученого" и призвала предотвратить эскалацию. Дистанционное убийствоСмерть Фахризаде подтолкнула иранцев к уличным протестам. Все знали, что в последние несколько месяцев именно под его руководством велись разработки местной вакцины от коронавируса. Люди негодовали, почему власти так халатно отнеслись к безопасности ученого. В Тегеране, Куме, Мешхеде звучали призывы "не идти на уступки и объявить войну США". Возмутили иранцев и обстоятельства гибели Фахризаде. "Бронированный автомобиль двигался в сопровождении охранного эскорта. Те, что ехали впереди, оторвались для проверки обстановки на маршруте следования. Внимание ученого привлекли звуки снаружи. Он вышел из машины, и по нему открыли огонь. Стреляли из автомобиля с дистанционным управлением", — сообщило иранское агентство Fars. Версия о том, что машиной управляли на расстоянии, вызвала у многих сомнения. Тем не менее это усилило критику в адрес властей и лично президента. Роухани припомнили все просчеты. Прежде всего — неспособность отомстить американцам за убийство в начале года главы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) — Касема Сулеймани. Президенту пеняли и на чрезмерную мягкость в диалоге с МАГАТЭ. Если и на этот раз Тегеран не даст жесткий ответ, грозили протестующие, на предстоящих летом президентских выборах продолжателей умеренного курса Роухани уже не поддержат. Иранский парламент собрался на экстренное заседание. Приняли "Стратегический план действий по снятию санкций". Документ предполагает пересмотр обязательств, взятых в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Депутаты решили ускорить развитие ядерной программы, если не отменят экономические санкции. "Иранский Оппенгеймер"Личность, стоявшая за развитием программы, долгое время была неизвестна. О Мохсене Фахризаде узнали в начале двухтысячных — от противников тегеранского режима, группировки "Моджахеддин-э хальк". В интернете назвали и других физиков-ядерщиков. Почти все они попали под санкции ООН и США. С начала 2010-х на некоторых совершили покушения. Четверо ученых погибли. В 2018-м Биньямин Нетаньяху сообщил, что израильские спецслужбы похитили иранские документы, связанные с ядерной программой. В них снова упоминался Фахризаде, из чего сделали вывод: ученый возглавляет ядерную программу. Выяснилось, что физик руководил и секретным военным проектом Тегерана по разработке ядерной боеголовки для баллистических ракет, замороженным в 2003 году. "Запомните это имя: Фахризаде", — сказал Нетаньяху. Трамп использовал данные израильских спецслужб для выхода из СВПД. Тегерану объявили новые санкции. Объяснения иранских властей, что ядерная программа — мирная, не убедили американцев. Вскоре и Исламская Республика отказалась выполнять условия сделки. "Понятия не имеем"Официальный Израиль не взял на себя ответственность за устранение Фахризаде. Биньямин Нетаньяху от комментариев воздержался. Его помощник, министр по делам поселений Израиля Цахи Ханегби заметил, что "понятия не имеет, кто стоит за убийством". Между тем израильский журналист Йоси Мельман написал в Twitter, что "Моссад" много лет охотился за иранским ученым. Это сообщение и ретвитнул Дональд Трамп. Больше никакой реакции Белого дома на убийство физика-ядерщика не последовало. The New York Times со ссылкой на источники в спецслужбах США утверждает: за гибелью Фахризаде действительно может стоять Израиль.Несмотря на непростые отношения с Ираном, убийство осудили власти ОАЭ и Иордании. Китай заявил, что "шокирован гибелью ученого", и потребовал расследовать обстоятельства преступления. Глава немецкой дипломатии Хайко Маас призвал иранские власти "сохранять спокойствие" и не обострять ситуацию до прихода в США новой администрации. Раскритиковали убийство и в МИД России. Избежать войны"Если иранцы примут закон об ускоренном развитии ядерной программы, это осложнит намерение Байдена вернуться к СВПД. Документ предполагает повысить уровень обогащения урана до 20 процентов. Пока не оружейный уран, но риски есть, — объясняет РИА Новости аналитик Института международных исследований МГИМО Андрей Баклицкий. — Еще одна угроза связана с выходом Тегерана из соглашения о гарантиях МАГАТЭ. Это значит, что инспекторы агентства потеряют возможность проверять иранские ядерные объекты". По мнению эксперта, Израиль и США могут использовать этот повод для удара по Ирану. Но он сомневается, что иранцы одобрят законопроект. Местные политики понимают — с принятием документа растают надежды на переговоры с Байденом о восстановлении СВПД. "Даже аятолла Хаменеи хочет, чтобы кошмар с санкциями прекратился. Он рассчитывает, что при новом президенте США ситуация улучшится, а потому Ирану невыгодно первым хлопать дверью и принимать жесткие законы", — говорит Баклицкий. Политолог считает: несмотря на заявления Байдена о готовности вернуться к СВПД, до его прихода в Белый дом могут произойти еще провокации. "Пока у власти Трамп, антииранская деятельность Израиля ничем не ограничена. Если предположить, что начнется война вокруг Ирана, то США при Трампе вступят в нее на стороне Израиля. Тегеран это знает и потому попытается избежать вооруженных действий до смены администрации в Вашингтоне". Тяжелое наследствоИранист, эксперт Российского совета по международным делам Полина Василенко согласна с тем, что Тегеран воевать не намерен. Однако терпению может наступить конец. "Протесты в связи с гибелью Фахризаде пока нельзя назвать массовыми. Но народ негодует: сколько еще можно выносить такое отношение Израиля и США. Власти пока действуют от противного. Если они ответят на убийство ученого, то сыграют на руку Трампу. Байден получит в наследство войну, которую не сможет быстро остановить", — рассуждает Василенко. При этом, на ее взгляд, с убийством ученого развитие ядерных технологий в Иране не прекратится. Убеждена она и в том, что в стране продолжат разрабатывать вакцину от коронавируса."Не только Фархизаде занимался исследованиями в области ядерных технологий или изучением вируса. Система строится по принципу преемственности и взаимодополняемости ученых. Но убийство ядерщика вызвало серьезный эмоциональный всплеск в обществе. Если прагматизм иранцев возьмет верх и они не пойдут на обострение, то потребуют что-то взамен. Главное сейчас — отмена санкций", — подчеркивает эксперт. Вместе с тем она не рассчитывает, что с приходом Байдена отношения двух стран кардинально пересмотрят. Ведь санкции против Тегерана при Трампе принимали с одобрения конгресса и демократы не смогли это предотвратить.

https://ria.ru/20201130/iran-1586686491.html

https://ria.ru/20201120/tranzit-1585406904.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места убийства иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде Американские силы нанесли ракетные удары по аэропорту столицы Ирака, в том числе по автомобилям, ехавшим рядом по трассе. В одной из машин находился иранский генерал Касем Сулеймани. Он погиб. 2020-12-01T08:00 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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