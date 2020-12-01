https://ria.ru/20201201/ipoteka-1587249997.html

Кубань направит на программу "Накопительная ипотека" 33 млн руб

Кубань направит на программу "Накопительная ипотека" 33 млн руб

Власти Краснодарского края в 2021 году на реализацию программы "Накопительная ипотека" в регионе направят около 33 миллионов рублей, сообщает администрация... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T22:08

2020-12-01T22:08

2020-12-01T22:08

краснодарский край

россия

краснодарский край

общество

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КРАСНОДАР, 1 дек - РИА Новости. Власти Краснодарского края в 2021 году на реализацию программы "Накопительная ипотека" в регионе направят около 33 миллионов рублей, сообщает администрация края.Отмечается, что в текущем году социальные выплаты получили уже около 600 человек."Каждый участник программы открывает в банке специальный накопительный вклад сроком до пяти лет и ежемесячно пополняет его суммой от 3 до 10 тысяч рублей. Одновременно на этот же вклад из региональной казны начисляется социальная выплата. Ее размер составляет 30% от суммы поступающих денег, но не более 3 тысяч рублей в месяц. Плюс к этому банковский процент составит от 3,5 до 5% от вклада", - пояснили в ведомстве.Уточняется, что выплата предоставляется жителям региона, в собственности которых находится не более одного жилого помещения на территории края.

https://ria.ru/20201201/shkoly-1587249650.html

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россия, краснодарский край, общество