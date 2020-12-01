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Кубань направит на программу "Накопительная ипотека" 33 млн руб
Кубань направит на программу "Накопительная ипотека" 33 млн руб
Власти Краснодарского края в 2021 году на реализацию программы "Накопительная ипотека" в регионе направят около 33 миллионов рублей, сообщает администрация... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T22:08
2020-12-01T22:08
2020-12-01T22:08
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КРАСНОДАР, 1 дек - РИА Новости. Власти Краснодарского края в 2021 году на реализацию программы "Накопительная ипотека" в регионе направят около 33 миллионов рублей, сообщает администрация края.Отмечается, что в текущем году социальные выплаты получили уже около 600 человек."Каждый участник программы открывает в банке специальный накопительный вклад сроком до пяти лет и ежемесячно пополняет его суммой от 3 до 10 тысяч рублей. Одновременно на этот же вклад из региональной казны начисляется социальная выплата. Ее размер составляет 30% от суммы поступающих денег, но не более 3 тысяч рублей в месяц. Плюс к этому банковский процент составит от 3,5 до 5% от вклада", - пояснили в ведомстве.Уточняется, что выплата предоставляется жителям региона, в собственности которых находится не более одного жилого помещения на территории края.
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КРАСНОДАР, 1 дек - РИА Новости.
Власти Краснодарского края
в 2021 году на реализацию программы "Накопительная ипотека" в регионе направят около 33 миллионов рублей, сообщает администрация края.
"Интерес кубанцев к проекту "Накопительная ипотека" даже в период пандемии говорит о его актуальности и перспективности. В 2021 году мы планируем увеличить количество участников программы. Субсидию смогут получить более тысячи человек. А сумма поддержки составит 33 миллиона рублей", – приводятся в сообщении слова вице-губернатора региона Александра Трембицкого.
Отмечается, что в текущем году социальные выплаты получили уже около 600 человек.
"Каждый участник программы открывает в банке специальный накопительный вклад сроком до пяти лет и ежемесячно пополняет его суммой от 3 до 10 тысяч рублей. Одновременно на этот же вклад из региональной казны начисляется социальная выплата. Ее размер составляет 30% от суммы поступающих денег, но не более 3 тысяч рублей в месяц. Плюс к этому банковский процент составит от 3,5 до 5% от вклада", - пояснили в ведомстве.
Уточняется, что выплата предоставляется жителям региона, в собственности которых находится не более одного жилого помещения на территории края.