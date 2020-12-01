https://ria.ru/20201201/ipoteka-1587135541.html
Сельчане Оренбуржья получат более 6 млрд рублей льготной ипотеки
Сельчане Оренбуржья получат более 6 млрд рублей льготной ипотеки
Около трех тысяч льготных кредитов государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" получат жители сельской местности Оренбуржья на общую... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T13:00
2020-12-01T13:00
2020-12-01T13:00
оренбургская область
ипотека
россельхозбанк
октябрьский
саракташский район
орск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155008/09/1550080916_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_bd1f108cf925b348dbf5e791400db1de.jpg
ОРЕНБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Около трех тысяч льготных кредитов государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" получат жители сельской местности Оренбуржья на общую сумму свыше 6 миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона."В настоящее время одобрено 2 940 кредитов на сумму свыше 6 миллиардов рублей, всего к рассмотрению принято 4 494 заявки на сумму более 9 миллиардов рублей", — сообщает пресс-служба.В сообщении указано, что по состоянию на конец ноября через АО "Россельхозбанк" оренбуржцам уже выдано 933 льготных сельских ипотечных кредита на сумму 1,85 миллиарда рублей.Число семей, желающих оформивших льготную сельскую ипотеку продолжает расти, отмечает пресс-служба.Чаще всего жители области хотят купить или построить жилье в сельских населенных пунктах Оренбургского района – 474 выданных кредита. Далее идут Бузулукский и Саракташский районы – по 31 льготному сельскому ипотечному кредиту, Акбулакский – 31, Курманаевский, Переволоцкий, Ташлинский – по 29, Новоорский – 27, Бугурусланский, Новосергиевский – по 24, Сакмарский – 22. От 11 до 20 кредитов выдано в Адамовском, Александровском, Красногвардейском, Октябрьском, Пономаревском, Тоцком районах и городе Орске.
https://ria.ru/20201123/pasler-1585919797.html
октябрьский
саракташский район
орск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155008/09/1550080916_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_e4f144342f9b59756b861806bd074e45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ипотека, россельхозбанк, октябрьский, саракташский район, орск