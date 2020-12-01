https://ria.ru/20201201/interes-1587102089.html

Матвиенко отметила высокий интерес молодежи к благоустройству страны

Матвиенко отметила высокий интерес молодежи к благоустройству страны

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила победителей конкурса "Моя страна – моя Россия", отметив возросший интерес молодых людей к проектам по... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T10:36

2020-12-01T10:36

2020-12-01T11:05

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

рязань

общество

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила победителей конкурса "Моя страна – моя Россия", отметив возросший интерес молодых людей к проектам по благоустройству своей страны.По словам Матвиенко, проекты касаются защиты природы, сохранения исторической памяти, развития предпринимательства, цифровой среды – 20 разнообразных номинаций.Спикер подчеркнула, что в этом году конкурс впервые стартовал в Совете Федерации, и возможно, эта площадка стала счастливой, своеобразным талисманом для участников конкурса и победителей.Гумерова также сообщила, что парламентарии намерены обратиться к губернаторам с просьбой оказать поддержку победителям конкурса.По ее словам, все это в комплексе поможет сделать так, чтобы проекты получили поддержку и стали действительно полезными для нашей страны.Гумерова отметила, что в этом году в конкурсе приняли участие более 63 тысяч человек из всех регионов страны, включая представителей из 15 государств."Победителей конкурса - 125. Они представляют 47 регионов РФ. Но, как уже не раз отмечалось, в конкурсе нет проигравших", - заключила парламентарий.Проект родился в Рязани в 2003 году на первом Всероссийском семинаре-совещании по развитию молодежного парламентаризма. В 2004–2005 годах было проведено пробное мероприятие – студенческий конкурс "Твой город XXI века". В 2005 году стартовало межрегиональное одноименное мероприятие проекта – конкурс молодежных авторских проектов, направленных на социально - экономическое развитие российских территорий "Моя страна – моя Россия".С годами эта молодежная гражданская инициатива получила широкое тиражирование в регионах Российской Федерации. Конкурс сформировал вокруг себя сообщество неравнодушных экспертов, организаторов, целеустремленных молодых людей, которые мотивированы к ответственному участию в развитии России и её регионов. С 2006 года проект по праву приобретает статус общероссийского.В 2018 году проект "Моя страна – моя Россия" вошел в линейку проектов АНО "Россия – страна возможностей".

https://ria.ru/20201125/molodezh-1586240486.html

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россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, рязань, общество