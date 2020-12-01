В Екатеринбурге два человека погибли в ДТП с иномаркой
15:24 01.12.2020 (обновлено: 16:25 01.12.2020)
© Фото : УГИБДД ГУ МВД по Свердловской областиАвтомобиль Volkswagen Polo съехал с Кольцовского тракта в Екатеринбурге и опрокинулся
© Фото : УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Автомобиль Volkswagen Polo съехал с Кольцовского тракта в Екатеринбурге и опрокинулся, в результате чего два человека погибли и пятеро получили травмы, сообщает управление ГИБДД по Свердловской области.
"В результате опрокидывания легкового автомобиля два человека, в том числе ребенок, погибли и еще пять человек – четверо взрослых и один ребенок - получили травмы", - говорится в сообщении.
По данным автоинспекции, ДТП произошло около 15.00 (13.00 мск). По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением, допустил съезд с дороги и опрокидывание машины. В ДТП погибли два пассажира иномарки – женщина и девочка. Пятеро пострадавших госпитализированы в больницу.
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют обстоятельства происшествия, устанавливают личности погибших и пострадавших.
"Уже известно, что на автомобиле установлена зимняя резина, негодная для эксплуатации в зимних условиях, резина сильно изношена. Сотрудники ГИБДД оказывают помощь участникам движения при проезде участка дороги, где произошло ДТП", - отмечается в сообщении.
На место ДТП для выяснения обстоятельств происшествия выехали руководители УГИБДД по Свердловской области и городского отдела ГИБДД Екатеринбурга, добавили в ведомстве.