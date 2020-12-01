https://ria.ru/20201201/inomarka-1587172146.html

В Екатеринбурге два человека погибли в ДТП с иномаркой

В Екатеринбурге два человека погибли в ДТП с иномаркой

Автомобиль Volkswagen Polo съехал с Кольцовского тракта в Екатеринбурге и опрокинулся, в результате чего два человека погибли и пятеро получили травмы, сообщает РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T15:24

2020-12-01T15:24

2020-12-01T16:25

угибдд

volkswagen polo

свердловская область

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Автомобиль Volkswagen Polo съехал с Кольцовского тракта в Екатеринбурге и опрокинулся, в результате чего два человека погибли и пятеро получили травмы, сообщает управление ГИБДД по Свердловской области.По данным автоинспекции, ДТП произошло около 15.00 (13.00 мск). По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением, допустил съезд с дороги и опрокидывание машины. В ДТП погибли два пассажира иномарки – женщина и девочка. Пятеро пострадавших госпитализированы в больницу.На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют обстоятельства происшествия, устанавливают личности погибших и пострадавших.На место ДТП для выяснения обстоятельств происшествия выехали руководители УГИБДД по Свердловской области и городского отдела ГИБДД Екатеринбурга, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20201201/dtp-1587118360.html

свердловская область

екатеринбург

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угибдд, volkswagen polo, свердловская область, екатеринбург, происшествия