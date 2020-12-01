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Эксперты: закон об иноагентах не должен приводить к шпиономании
Эксперты: закон об иноагентах не должен приводить к шпиономании
В российский закон об иноагентах нужно внести ряд поправок, не допустив при этом перекоса, который можно наблюдать в странах Запада. К такому мнению пришли... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T14:38
2020-12-01T14:38
общество
центр политического анализа
мария бутина
иосиф дискин
вциом
александр брод
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В российский закон об иноагентах нужно внести ряд поправок, не допустив при этом перекоса, который можно наблюдать в странах Запада. К такому мнению пришли эксперты – участники круглого стола, организованного ассоциацией "Независимый общественный мониторинг" (НОМ)."Если посмотреть на реестр иностранных агентов в США, можно увидеть организации, далекие от политики", – отметил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель ассоциации НОМ Александр Брод.Также он напомнил, что включение российских СМИ в список иноагентов не является нововведением современных американских политиков, а имеет долгую историю: еще представительства крупных советских изданий регистрировались на территории США как иностранные агенты.Сегодня американское законодательство в этой сфере имеет много неточностей и противоречий, которые толкуются местными властями в угоду текущей политике, добавила член Общественной палаты РФ Мария Бутина. Все это приводит к ситуации, в которой некоммерческие организации и представители общественных движений, не связанные с политической деятельностью, подвергаются если не крупным штрафам, то вполне реальному тюремному заключению.Помимо этого официально зарегистрированные в качестве иностранных агентов компании вынуждены проходить очень жесткую процедуру отчетности о каждом совершенном действии, в том числе и в социальных сетях. По словам Бутиной, на территории США даже работа Всемирного фонда дикой природы расценивается как деятельность иностранного агента."Действительно, в России очень мягкий закон. Ни в какое сравнение с американским не идет. Нужно приводить закон в порядок, но не доходить до прямого преследования людей. Я думаю, что наши законодатели в состоянии найти баланс, который служит интернациональным интересам нашего государства, но при этом не превращается в охоту на ведьм, которую мы сейчас видим в Соединенных Штатах", – подчеркнула она.При этом, по мнению участников круглого стола, полностью игнорировать наработки и достижения зарубежных стран в вопросе урегулирования вмешательства во внутренние дела государства извне не стоит."Наша задача – копировать лучший опыт и понимать, что он должен применяться в контексте новых веяний и технологий, поскольку последние ставят перед нами новые вызовы и задают новые стандарты", – добавил генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин.Так, для достижения компромисса необходимо зафиксировать четкие определения всех терминов и формулировок, использующихся в законе. В первую очередь речь идет о понятии политической деятельности, под которое сегодня попадают любые правозащитные или экспертные мероприятия, заявил профессор Высшей школы экономики, заместитель председателя научно-экспертного совета ВЦИОМа Иосиф Дискин.По словам эксперта, для грамотного решения проблемы необходимо создать рабочую группу, которая подготовила бы рекомендации по совершенствованию закона и детально обсудила поправки для отделения общественной деятельности от политической."Подобное законодательство должно быть очень тонко и грамотно настроено, не должно превращаться в шпиономанию, паранойю и поиск иноагентов под каждым кустом. Тем более от этой сферы не должны страдать НКО, которые занимаются благотворительностью, вопросами здравоохранения, культуры и науки. Применение закона должно быть точечным, объективным, беспристрастным, строго в правовом русле", – резюмировал Александр Брод.
https://ria.ru/20201124/klimov-1586063281.html
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общество, центр политического анализа, мария бутина, иосиф дискин, вциом, александр брод

Эксперты: закон об иноагентах не должен приводить к шпиономании

14:38 01.12.2020
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаЧлен Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Александр Брод
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Александр Брод - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В российский закон об иноагентах нужно внести ряд поправок, не допустив при этом перекоса, который можно наблюдать в странах Запада. К такому мнению пришли эксперты – участники круглого стола, организованного ассоциацией "Независимый общественный мониторинг" (НОМ).
"Если посмотреть на реестр иностранных агентов в США, можно увидеть организации, далекие от политики", – отметил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель ассоциации НОМ Александр Брод.
Также он напомнил, что включение российских СМИ в список иноагентов не является нововведением современных американских политиков, а имеет долгую историю: еще представительства крупных советских изданий регистрировались на территории США как иностранные агенты.
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Сегодня американское законодательство в этой сфере имеет много неточностей и противоречий, которые толкуются местными властями в угоду текущей политике, добавила член Общественной палаты РФ Мария Бутина. Все это приводит к ситуации, в которой некоммерческие организации и представители общественных движений, не связанные с политической деятельностью, подвергаются если не крупным штрафам, то вполне реальному тюремному заключению.
Помимо этого официально зарегистрированные в качестве иностранных агентов компании вынуждены проходить очень жесткую процедуру отчетности о каждом совершенном действии, в том числе и в социальных сетях. По словам Бутиной, на территории США даже работа Всемирного фонда дикой природы расценивается как деятельность иностранного агента.
"Действительно, в России очень мягкий закон. Ни в какое сравнение с американским не идет. Нужно приводить закон в порядок, но не доходить до прямого преследования людей. Я думаю, что наши законодатели в состоянии найти баланс, который служит интернациональным интересам нашего государства, но при этом не превращается в охоту на ведьм, которую мы сейчас видим в Соединенных Штатах", – подчеркнула она.
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При этом, по мнению участников круглого стола, полностью игнорировать наработки и достижения зарубежных стран в вопросе урегулирования вмешательства во внутренние дела государства извне не стоит.
"Наша задача – копировать лучший опыт и понимать, что он должен применяться в контексте новых веяний и технологий, поскольку последние ставят перед нами новые вызовы и задают новые стандарты", – добавил генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин.
Так, для достижения компромисса необходимо зафиксировать четкие определения всех терминов и формулировок, использующихся в законе. В первую очередь речь идет о понятии политической деятельности, под которое сегодня попадают любые правозащитные или экспертные мероприятия, заявил профессор Высшей школы экономики, заместитель председателя научно-экспертного совета ВЦИОМа Иосиф Дискин.
"Согласно текущему законодательству, критика политической системы рассматривается как политическая деятельность. Таким образом, мероприятие с участием иностранных экспертов приведет к включению в реестр иноагентов. И такие случаи уже были", – сказал он.
По словам эксперта, для грамотного решения проблемы необходимо создать рабочую группу, которая подготовила бы рекомендации по совершенствованию закона и детально обсудила поправки для отделения общественной деятельности от политической.
"Подобное законодательство должно быть очень тонко и грамотно настроено, не должно превращаться в шпиономанию, паранойю и поиск иноагентов под каждым кустом. Тем более от этой сферы не должны страдать НКО, которые занимаются благотворительностью, вопросами здравоохранения, культуры и науки. Применение закона должно быть точечным, объективным, беспристрастным, строго в правовом русле", – резюмировал Александр Брод.
 
ОбществоЦентр политического анализаМария БутинаИосиф ДискинВЦИОМАлександр Брод
 
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