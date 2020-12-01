https://ria.ru/20201201/grant-1587088653.html

Правительство расширит грантовую поддержку сельхозпроизводителей

Правительство расширит грантовую поддержку сельхозпроизводителей

Правительство России с 2021 года расширит грантовую поддержку представителей АПК, сообщила пресс-служба кабинета министров. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T09:03

2020-12-01T09:03

2020-12-01T09:03

дальний восток

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Правительство России с 2021 года расширит грантовую поддержку представителей АПК, сообщила пресс-служба кабинета министров."Внесены изменения в государственную программу развития сельского хозяйства. С 2021 года в России появится новый грант для сельхозпроизводителей - "Агропрогресс". Это подразумевают изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства, которые своим постановлением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Новый инструмент господдержки предназначен для представителей малого бизнеса, которые работают в сельской местности более двух лет, отмечает кабмин.Максимальная сумма гранта составит 30 миллионов рублей: за счёт этих средств можно будет покрыть до 25% стоимости проекта, реализуемого с помощью инвесткредита. "Средства господдержки разрешается направлять на приобретение или строительство новых объектов для производства, хранения и переработки сельхозпродукции, на комплектацию этих объектов оборудованием, сельскохозяйственной техникой и спецтранспортом. Кроме того, грант можно будет потратить на закупку животных, птицы и рыбопосадочного материала", - говорится в сообщении.Кроме того, в госпрограмму развития сельского хозяйства постановлением правительства внесены другие изменения. В частности, для аграриев из регионов Дальнего Востока увеличивается размер грантов, которые предоставляются государством на развитие семейных ферм и сельхозкооперативов: объём такой поддержки будет доходить до 70% стоимости проекта (ранее - до 60%). При этом до 20% оставшихся затрат может быть компенсировано за счёт средств регионального бюджета.Ещё одно изменение в госпрограмме касается производителей льна. Сообщается, что на средства господдержки они смогут покупать оборудование и технику для первичной переработки продукции. Кроме того, часть производственных затрат возместят фермерам, занимающимся разведением овец и коз: для этого им будут предоставлены стимулирующие субсидии.Правительство утвердило госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 2012 году. Её целями являются обеспечение продовольственной независимости России, ускорение импортозамещения, а также повышение конкурентоспособности отечественной продукции на внутреннем и внешнем рынках.

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дальний восток, михаил мишустин, экономика