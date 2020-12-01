https://ria.ru/20201201/glyukoza-1587229237.html

Ученые установили, что мешает нормальному усвоению глюкозы

Ученые установили, что мешает нормальному усвоению глюкозы

Ученые выяснили, что у мышей с ожирением или диабетом второго типа глюкоза активирует иной, чем у здоровых животных, более медленный метаболический путь... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T22:00

2020-12-01T22:00

2020-12-01T22:03

риа наука

генетика

биология

диабет

здоровье

токийский университет

япония

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Ученые выяснили, что у мышей с ожирением или диабетом второго типа глюкоза активирует иной, чем у здоровых животных, более медленный метаболический путь. Другими словами, лишний вес изменяет реакцию клеток на глюкозу. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Signaling.После еды или сладкого напитка инсулин активирует клетки, чтобы позволить молекулам глюкозы перейти из крови в клетки, где глюкоза расщепляется и превращается в энергию. При диабете второго типа клетки становятся нечувствительными к инсулину, поэтому глюкоза остается в крови, вызывая длительный высокий уровень сахара в крови, известный как гипергликемия. С последней связано развитие многих осложнений при диабете.Японские ученые сравнили сигнальные пути в клетках здоровых мышей и генетически модифицированных животных, которые постоянно переедали, что привело к развитию диабета в зрелом возрасте. Мыши из обеих групп пили сладкую воду, а через некоторое время — от двадцати минут до четырех часов — исследователи брали у них образцы крови и клеток печени — основного места метаболизма глюкозы как у мышей, так и у людей.Исследователи использовали широкий спектр экспериментов, чтобы идентифицировать молекулы, которые изменяются в ответ на глюкозу, в также танс-омный подход для обработки результатов. Этот подход объединяет данные по генам (транскриптомика) и метаболитам (метаболомика), чтобы идентифицировать и связать в единую сеть множество молекулярных процессов."Многие пути регуляции диабета уже хорошо известны. Когда мы составили общую карту, мы ожидали найти лишь небольшие различия между сетями здоровых людей и больных диабетом, но обнаружили, что они были совершенно разными", — приводятся в пресс-релизе Токийского университета слова руководителя исследования профессора Синья Курода (Shinya Kuroda), возглавляющего Лабораторию системной биологии. Десятилетия исследований диабета показывали, что многие сигнальные пути, включающие ферменты и метаболиты, активируются, когда глюкоза находится внутри клетки. В ходе экспериментов авторы картировали различные клеточные сигнальные пути, активируемые в ответ на высокие или низкие концентрации инсулина.Транс-омный подход позволил исследователям превратить длинный список дискретных измерений в объемную сеть, дающую представление о том, как клетки реагируют на глюкозу. На создание такой сети у авторов ушло четыре года.Исследователи построили пятислойную транс-омную карту с информацией о передаче сигналов инсулина, факторах транскрипции (типах белков, регулирующих активность генов), ферментах, метаболических реакциях и их продуктах — метаболитах.Цветовое кодирование молекул, реагирующих на глюкозу, выявило совершенно разные пути передачи сигналов у здоровых или страдающих ожирением мышей. Здоровые мыши быстро реагировали на глюкозу, используя ферменты и метаболиты, образующиеся как побочные продукты метаболизма глюкозы, и возвращались к нормальному уровню сахара в крови примерно за час.А у тучных мышей большая часть этого быстрого ответа отсутствовала. Вместо этого они полагались на гораздо более медленный метаболический путь, основанный на изменении экспрессии генов, и сахар в крови у них оставался повышенным в течение нескольких часов.

https://ria.ru/20201125/sukhofrukty-1586317843.html

https://ria.ru/20201124/kakao-1586081871.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генетика, биология, диабет, здоровье, токийский университет, япония