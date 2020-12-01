https://ria.ru/20201201/gibel-1587087940.html

СМИ опровергли данные о гибели командира КСИР при воздушном ударе

СМИ опровергли данные о гибели командира КСИР при воздушном ударе

Осведомленный источник опроверг данные о воздушном ударе беспилотника по автомобилю на западе Ирака на границе с Сирией, при котором якобы погиб один из... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T08:54

2020-12-01T08:54

2020-12-01T08:54

министерство обороны ирана

ирак

сирия

гибель иранского ученого-атомщика при взрыве в тегеране

в мире

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Осведомленный источник опроверг данные о воздушном ударе беспилотника по автомобилю на западе Ирака на границе с Сирией, при котором якобы погиб один из командиров иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Муслим Шахдан, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на осведомленные источники.Ранее телеканал Al-Arabiya сообщил со ссылкой на иракские источники, что Шахдан погиб при атаке беспилотника по автомобилю. По данным телеканала, удар был нанесен в воскресенье вечером. Сообщалось, что погибли еще три человека, которые сопровождали Шахдана.Как передает Tasnim, подобные заявления были сделаны на фоне убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в целях оказания влияния на общественное мнение.Фахризаде погиб в результате покушения в провинции Тегеран 27 ноября, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Минобороны Ирана подтвердило, что убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве. Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф уточнил, что погибший также занимал должность замглавы минобороны страны.

https://ria.ru/20201201/iran-1587030143.html

ирак

сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны ирана, ирак, сирия, гибель иранского ученого-атомщика при взрыве в тегеране, в мире