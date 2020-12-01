СМИ опровергли данные о гибели командира КСИР при воздушном ударе
CC BY 4.0 / Mohammad Sadegh Heydari / Parade of IRGCКорпус стражей исламской революции на параде во время Недели Священной Обороны
CC BY 4.0 / Mohammad Sadegh Heydari / Parade of IRGC
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Осведомленный источник опроверг данные о воздушном ударе беспилотника по автомобилю на западе Ирака на границе с Сирией, при котором якобы погиб один из командиров иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Муслим Шахдан, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на осведомленные источники.
Ранее телеканал Al-Arabiya сообщил со ссылкой на иракские источники, что Шахдан погиб при атаке беспилотника по автомобилю. По данным телеканала, удар был нанесен в воскресенье вечером. Сообщалось, что погибли еще три человека, которые сопровождали Шахдана.
"Осведомленный источник опроверг слухи о воздушном ударе по позициям, автомобилям и иранским советникам на границе Сирии и Ирака… СМИ сионистского режима заявляли, что иранский командир погиб в этом воздушном нападении", - сообщает агентство.
Как передает Tasnim, подобные заявления были сделаны на фоне убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в целях оказания влияния на общественное мнение.
Фахризаде погиб в результате покушения в провинции Тегеран 27 ноября, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Минобороны Ирана подтвердило, что убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве. Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф уточнил, что погибший также занимал должность замглавы минобороны страны.