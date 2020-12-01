https://ria.ru/20201201/germaniya-1587194938.html
В Германии задержали водителя, совершившего наезд на пешеходов
В Германии задержали водителя, совершившего наезд на пешеходов
Полиция немецкого Трира подтвердила задержание водителя, совершившего наезд на пешеходов в городе, его автомобиль обнаружен, сообщила пресс-служба ведомства в... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T16:57
2020-12-01T16:57
2020-12-01T17:29
наезд на пешеходов в германии
трир
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587201689_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_f9943fbd6007da7a9f4d762dac94164c.jpg
БЕРЛИН, 1 дек - РИА Новости. Полиция немецкого Трира подтвердила задержание водителя, совершившего наезд на пешеходов в городе, его автомобиль обнаружен, сообщила пресс-служба ведомства в Twitter."Мы задержали человека, машина обнаружена. Два человека, по первоначальным данным, погибли. Пожалуйста, избегайте поездок в центр", - говорится в заявлении.Ранее телеканал SWR со ссылкой на очевидцев сообщил о том, что водитель на автомобиле сбил людей в пешеходной зоне немецкого города Трир, несколько человек пострадали.
https://ria.ru/20201118/dtp-1585146639.html
трир
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587201689_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_c1da96f86118ee5095c29fcca2ccbff0.jpg
Кадры задержания водителя в Германии, въехавшего в толпу
Кадры задержания водителя в Германии, въехавшего в толпу
2020-12-01T16:57
true
PT1M03S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наезд на пешеходов в германии, трир, германия, в мире