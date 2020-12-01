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В Германии задержали водителя, совершившего наезд на пешеходов
В Германии задержали водителя, совершившего наезд на пешеходов
Полиция немецкого Трира подтвердила задержание водителя, совершившего наезд на пешеходов в городе, его автомобиль обнаружен, сообщила пресс-служба ведомства в... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T16:57
2020-12-01T17:29
наезд на пешеходов в германии
трир
германия
в мире
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БЕРЛИН, 1 дек - РИА Новости. Полиция немецкого Трира подтвердила задержание водителя, совершившего наезд на пешеходов в городе, его автомобиль обнаружен, сообщила пресс-служба ведомства в Twitter."Мы задержали человека, машина обнаружена. Два человека, по первоначальным данным, погибли. Пожалуйста, избегайте поездок в центр", - говорится в заявлении.Ранее телеканал SWR со ссылкой на очевидцев сообщил о том, что водитель на автомобиле сбил людей в пешеходной зоне немецкого города Трир, несколько человек пострадали.
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Кадры задержания водителя в Германии, въехавшего в толпу
Кадры задержания водителя в Германии, въехавшего в толпу
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наезд на пешеходов в германии, трир, германия, в мире

В Германии задержали водителя, совершившего наезд на пешеходов

16:57 01.12.2020 (обновлено: 17:29 01.12.2020)
 
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БЕРЛИН, 1 дек - РИА Новости. Полиция немецкого Трира подтвердила задержание водителя, совершившего наезд на пешеходов в городе, его автомобиль обнаружен, сообщила пресс-служба ведомства в Twitter.
"Мы задержали человека, машина обнаружена. Два человека, по первоначальным данным, погибли. Пожалуйста, избегайте поездок в центр", - говорится в заявлении.
Ранее телеканал SWR со ссылкой на очевидцев сообщил о том, что водитель на автомобиле сбил людей в пешеходной зоне немецкого города Трир, несколько человек пострадали.
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Наезд на пешеходов в ГерманииТрирГерманияВ мире
 
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