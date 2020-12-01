https://ria.ru/20201201/germaniya-1587194938.html

В Германии задержали водителя, совершившего наезд на пешеходов

В Германии задержали водителя, совершившего наезд на пешеходов

Полиция немецкого Трира подтвердила задержание водителя, совершившего наезд на пешеходов в городе, его автомобиль обнаружен, сообщила пресс-служба ведомства в... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T16:57

2020-12-01T16:57

2020-12-01T17:29

наезд на пешеходов в германии

трир

германия

в мире

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БЕРЛИН, 1 дек - РИА Новости. Полиция немецкого Трира подтвердила задержание водителя, совершившего наезд на пешеходов в городе, его автомобиль обнаружен, сообщила пресс-служба ведомства в Twitter."Мы задержали человека, машина обнаружена. Два человека, по первоначальным данным, погибли. Пожалуйста, избегайте поездок в центр", - говорится в заявлении.Ранее телеканал SWR со ссылкой на очевидцев сообщил о том, что водитель на автомобиле сбил людей в пешеходной зоне немецкого города Трир, несколько человек пострадали.

https://ria.ru/20201118/dtp-1585146639.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наезд на пешеходов в германии, трир, германия, в мире