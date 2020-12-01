https://ria.ru/20201201/germaniya-1587189687.html

Два человека погибли при наезде автомобиля на пешеходов в Германии

Два человека погибли при наезде автомобиля на пешеходов в Германии

Два человека погибли в немецком Трире в результате наезда автомобиля в пешеходной зоне города, по меньшей мере 10 человек пострадали, сообщил телеканал SWR cо... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T16:35

2020-12-01T16:35

2020-12-01T17:40

наезд на пешеходов в германии

трир

германия

происшествия

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БЕРЛИН, 1 дек - РИА Новости. Два человека погибли в немецком Трире в результате наезда автомобиля в пешеходной зоне города, по меньшей мере 10 человек пострадали, сообщил телеканал SWR cо ссылкой на бургомистра города."В результате предполагаемого наезда в пешеходной зоне Трира, по данным бургомистра Вольфрама Лайбе, по меньшей мере 2 человека погибли, 10 пострадали", - сообщил телеканал.Полиция ранее подтвердила информацию о многочисленных пострадавших в центре Трира, водитель автомобиля якобы задержан.

https://ria.ru/20200726/1574944972.html

трир

германия

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2020

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Первые кадры с места ДТП в Трире Первые кадры с места ДТП в Трире 2020-12-01T16:35 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наезд на пешеходов в германии, трир, германия, происшествия