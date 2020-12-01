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Два человека погибли при наезде автомобиля на пешеходов в Германии
Два человека погибли при наезде автомобиля на пешеходов в Германии
Два человека погибли в немецком Трире в результате наезда автомобиля в пешеходной зоне города, по меньшей мере 10 человек пострадали, сообщил телеканал SWR cо... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T16:35
2020-12-01T16:35
2020-12-01T17:40
наезд на пешеходов в германии
трир
германия
происшествия
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БЕРЛИН, 1 дек - РИА Новости. Два человека погибли в немецком Трире в результате наезда автомобиля в пешеходной зоне города, по меньшей мере 10 человек пострадали, сообщил телеканал SWR cо ссылкой на бургомистра города."В результате предполагаемого наезда в пешеходной зоне Трира, по данным бургомистра Вольфрама Лайбе, по меньшей мере 2 человека погибли, 10 пострадали", - сообщил телеканал.Полиция ранее подтвердила информацию о многочисленных пострадавших в центре Трира, водитель автомобиля якобы задержан.
https://ria.ru/20200726/1574944972.html
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Первые кадры с места ДТП в Трире
Первые кадры с места ДТП в Трире
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наезд на пешеходов в германии, трир, германия, происшествия