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Два человека погибли при наезде автомобиля на пешеходов в Германии
Два человека погибли при наезде автомобиля на пешеходов в Германии
Два человека погибли в немецком Трире в результате наезда автомобиля в пешеходной зоне города, по меньшей мере 10 человек пострадали, сообщил телеканал SWR cо... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T16:35
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наезд на пешеходов в германии
трир
германия
происшествия
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БЕРЛИН, 1 дек - РИА Новости. Два человека погибли в немецком Трире в результате наезда автомобиля в пешеходной зоне города, по меньшей мере 10 человек пострадали, сообщил телеканал SWR cо ссылкой на бургомистра города."В результате предполагаемого наезда в пешеходной зоне Трира, по данным бургомистра Вольфрама Лайбе, по меньшей мере 2 человека погибли, 10 пострадали", - сообщил телеканал.Полиция ранее подтвердила информацию о многочисленных пострадавших в центре Трира, водитель автомобиля якобы задержан.
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наезд на пешеходов в германии, трир, германия, происшествия

Два человека погибли при наезде автомобиля на пешеходов в Германии

16:35 01.12.2020 (обновлено: 17:40 01.12.2020)
 
© AP Photo / dpa / Harald TittelСотрудники полиции на месте наезда на пешеходов в городе Трир, Германия
Сотрудники полиции на месте наезда на пешеходов в городе Трир, Германия - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© AP Photo / dpa / Harald Tittel
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БЕРЛИН, 1 дек - РИА Новости. Два человека погибли в немецком Трире в результате наезда автомобиля в пешеходной зоне города, по меньшей мере 10 человек пострадали, сообщил телеканал SWR cо ссылкой на бургомистра города.
"В результате предполагаемого наезда в пешеходной зоне Трира, по данным бургомистра Вольфрама Лайбе, по меньшей мере 2 человека погибли, 10 пострадали", - сообщил телеканал.
Полиция ранее подтвердила информацию о многочисленных пострадавших в центре Трира, водитель автомобиля якобы задержан.
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Наезд на пешеходов в ГерманииТрирГерманияПроисшествия
 
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